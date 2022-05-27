العسكر وش يرجعون- أصول قبيلة العسكر- العسكر ويكيبيديا، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن قبيلة العسكر في السعودية، والتي تعد من العائلات الكبرى في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، كما إنها من القبائل التي أقامت منذ بداية التاريخ في تلك البقعة الجغرافية، وأصبح لها امتداد وأصول عربية كبيرة وخاصة في منطقة الخليج، حيث أن العسكر وغيرها من العائلات والقبائل، التي جاء نسبها في كتب خاصة بالنسابون، والذي تحدث عن أصل قبائل وعائلات منطقة الخليج، ومن خلال السطور التالية سنتحدث سوياً عن قبيلة العسكر.

العسكر وش يرجعون- أصول قبيلة العسكر- العسكر ويكيبيديا

يرجع نسب العسكر إلى فخد آل عسكر وهم من آل ظفير ، ويعد آل ظفير هي واحدة من بطون بني لام بن عمرو بن طريف الطائي، وإن عائلة العسكر هي واحدة من العائلات التي اجتمعت بشكل كبير في المملكة واتخذت منها مكان خاص للإقامة فيها قبل مئات السنوات وذلك قبل توحيد المملكة العربية السعودية، كما كان يطلق عليها فخوذ عائلة العسكر والعائلات المتحالفة معها هي قبيلة الظفير، وأجمع النسابون أنه من بني لام، وهي أحد القبائل القحطانية ذات الأصل العربي.

العسكر ويكيبيديا

توجد بعض المعلومات التي وردت في كتب النسابون، عن قبيلة العسكر والتي جاءت كالتالي:

تحالفت قبائل العسكر وقبائل آل ظفير، وأصبحوا قوة واحدة كبيرة في المملكة، وسكنوا حفر الباطن.

سكن الكثير من أفراد ذلك التحالف المنطقة، وعقب توحيد المملكة بدأ الكثير منهم في الانتقال إلى الكويت وقطر من أجل الإقامة بها.

تحالفت قبائل العسكر وقبائل آل ظفير، من أجل الدفاع عن مملكة نجد، وذكر ذلك في تاريخ المملكة.

توجه العديد من أفراد العسكر إلى الحياة الحضرية وترك حياة البدو.

عاش الكثير من الأفراد على ضفاف وادي العين المتواجد بين نعجان والضبيعة.

العسكر وش يرجعون- أصول قبيلة العسكر- العسكر ويكيبيديا

نسب الظفير وآل عسكر

ذكر الكثير من المؤرخون الكثير حول نسب الظفير وآل عسكر والذي جاء كالتالي:

ذكر ابن فضل الله العمري، بنسب الظفير في كتاب مسالك الأبصار في ممالك الأمصار.

ذكر ابن فضل الله العمري في كتاب جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد قائلاً “ظفير من بني لأم ، ومنزلهم الظغن قبالة المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام”.