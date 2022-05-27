بينيت: مسيرة الأعلام ستجري الأحد المقبل وفق مسارها المخطط لها دون تغيير

أفاد مكتب رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت، بأن مسيرة الأعلام ستجري يوم الأحد المقبل وفق مسارها المخطط لها دون تغيير.

ويتخوف الاحتلال من احتمالية وقوع مواجهات، في ذكرى احتلال شرقي القدس أو ما يسمونه يوم "توحيد القدس"، الذي يصادف الـ29 من أيار الجاري.

ودعت جماعات “الهيكل” المزعوم إلى اقتحام جماعي للمسجد الأقصى احتفالًا في ذكرى احتلال شرقي القدس، ورفع الأعلام "الإسرائيلية" في باحاته، وأداء طقوسهم التلمودية، وتزامناً مع ذلك أُطلقت دعوات مقدسية للاعتكاف في الأقصى من 27 أيار.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية للمشاركة الواسعة في فجر "لن ترفع أعلامكم" بالمسجد الأقصى، الأحد القادم، لإحباط مخططات المستوطنين في تنظيم مسيرة "الأعلام"، إلى جانب أداء صلاة الضحى في باحات المسجد، لإفشال المسيرة الاستيطانية.