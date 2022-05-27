"الدعاليس" يغادر إلى القاهرة لبحث عدد من الملفات الهامة

غادر رئيس متابعة العمل الحكومي الأستاذ عصام الدعاليس، أمس، قطاع غزة متوجها إلى القاهرة، في زيارة تم الترتيب لها مسبقا، لبحث عدد من الملفات الهامة مع الجانب المصري.

وقال المكتب الاعلامي الحكومي في تصريح صحفي :"تعد هذه الزيارة استكمالا للزيارة الأولى التي تمت في شهر أكتوبر الماضي على رأس وفد حكومي واقتصادي وجرى خلالها الاتفاق على العديد من التفاهمات، التي سيتم متابعة تنفيذها والسعي لإزالة أية عقبات تعترض طريقها".

وأضاف المكتب :"تأتي قضايا التبادل التجاري وقضايا الاعمار وآليات وعمل معبر رفح البري في طليعة الملفات المنوي بحثها مع جهات الاختصاص بالجانب المصري، إضافة لعدد من الملفات الأخرى".

وأكدت على عمق العلاقة المشتركة مع الأشقاء المصريين، وتقديرنا وشكرنا البالغ لدورهم في التخفيف عن أهلنا في قطاع غزة، ونأمل أن تسفر الزيارة عن تعزيز الجهود المشتركة وتسريع إنجاز الملفات التي جرى التفاهم حولها سابقا، ودعم رؤيتنا الخاصة بعملية إعادة إعمار قطاع غزة.