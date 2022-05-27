"المجاهدين" تقدم التعازي بوفاة والدة الأسير البطل يعقوب قادري

قدم د. نائل أبو عودة عضو مكتب الأمانة العامة لحركة المجاهدين، اليوم الجمعة، التعازي باسم الحركة ممثلة بالأمين العام د. أسعد ابو شريعة واخوانه في قيادة الحركة بوفاة الحاجة "أم علي قادري" من جنين والدة الأسير البطل/ يعقوب قادري أحد أبطال عملية "نفق الحرّيّة" في سجن "جلبوع".

وأكد أبو عودة على الروابط الأصيلة التي تربط بين أبناء شعبنا كافة وخاصة بين أهل الضفة وغزة، آملين من الله ان يجمعنا سوياً في ميدان تحرير اقصانا وفلسطين من دنس الاحتلال.

وشدد على أن الحاجة "أم علي" خير مثال لأمهاتنا الفلسطينيات الصابرات التي تؤمن بأن فلسطين تحتاج الى سيل من التضحيات حتى الخلاص الشامل بإذن الله.

ومن جانبه، ثمن علي قادري شقيق الأسير يعقوب هذا الاتصال الذي يعبر عن حرص الحركة على التواصل مع أهلنا في الضفة كجزء أصيل من أرضنا المحتلة لشد أزرهم وللرفع من معنوياتهم في مواجهة بطش الاحتلال وغطرسته.

