"الجهاد" تعزي بوفاة والدة الأسير يعقوب قادري في جنين

قدَّم وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي، مساء أمس، التعازي والمواساة لعائلة قادري "غوادرة"، بوفاة الحاجة الفاضلة "أم علي"، والدة الأسير القائد يعقوب قادري في بلدة "بئر باشا" في محافظة جنين المحتلة.

وقال القيادي المحرر خضر عدنان في كلمة له:" إننا نفتقد قامة عزيزة وصابرة ومحتسبة، كانت تنتظر نجلها وتتأمل حريته لها، مشيداً بالأسير يعقوب قادري ورفاقه الأبطال الذين حرروا أنفسهم بقوة الله وكسر منظومة الاحتلال الأمنية".

وأكد القيادي عدنان، على ضرورة العمل لتحرير الأسرى، وعدم تركهم لعقود ممتدة السجن، وانتظار نفق حرية اَخر، قائلاً: إن التخلي عنهم هو تخلي عن القدس والمقدسات.

وقدم عدنان التعزية باسم حركة الجهاد الإسلامي والأمين العام القائد زياد النخالة، والأسرى المحررين والهيئة القيادية العليا وأبطال نفق الحرية، عائلة الفقيدة ونجلها الأسير المجاهد يعقوب، داعياً الله أن يتغمد الحاجة بواسع رحمته، ويلهمهم الصبر والسلوان وحسن العزاء.

جدير ذكره أن الأسير القائد يعقوب قادري "غوادرة" (50 عاماً)، من مواليد بلدة "بئر الباشا"، واعتقل في سجون الاحتلال بتاريخ 18-10-2003م، وحكمت عليه محكمة الاحتلال بالسجن مؤبدين و35 عاماً، و5 أعوام أخرى، عقب عملية "نفق الحرية"، حيث انتزع حريته مع رفاقه المجاهدين محمود ومحمد العارضة وأيهم كممجي ومناضل نفيعات وزكريا زبيدي.