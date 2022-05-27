أطعمة تساعد على تقوية الذاكرة لطلاب التوجيهي، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال الاطعمة التي تساعد طلاب التوجيهي على تقوية الذاكرة للحفظ والاستظهار، تجنباً للنسيان أثناء الامتحان، وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية من قبل الملايين، قررنا كتابة هذا المقال.

أفضل أطعمة تساعد على تقوية الذاكرة لطلاب التوجيهي

وحرصاً منا في موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على صحة الطلاب، نقدم بين يديكم أفضل الأطعمة التي تساعد على التذكر وتجنب النسيان، حيث أنه يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة النسيان وضعف الذاكرة الناتجة عن عدة أسباب، منها: التقدم بالسن، والإصابة ببعض الأمراض، كنقص فيتامين ب12 في الجسم، وكثرة التعرض للضغوطات النفسية، والتوتر مما يؤدي إلى نسيان العديد من الأمور المهمة، مثل: أرقام الهاتف، أو أسماء الأشخاص، أو بعض المواعيد، وبالتالي الوقوع بالعديد من المشاكل.

أفضل أطعمة تساعد على تقوية الذاكرة لطلاب التوجيهي

لذلك من يعاني من مشلة النسيان من الطلاب نقدم له بعض الأطعمة التي تساعد على تنشيط الذاكرة، وهي كما يلي:

- إكليل الجبل: لاحتوائه على مركبات فعالة ومضادة للأكسدة تساهم في الحفاظ على الذاكرة. الشمندر الأحمر: لاحتوائه على نسبة كبيرة من مادة النايتريت التي توسع الأوعية الدموية، مما يزيد كفاءة الذاكرة.

- التوت والتوت البري: فهو يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحد من الإصابة بالأمراض العصبية، أو فقدان التركيز المرتبط بالشيخوخة، أو فقدان الذاكرة. سمك السلمون: لاحتوائه على الأحماض الدهنية التي تقوي الذاكرة، بالإضافة إلى مضادات الهيستامين، ومضادات الالتهاب، لذلك ينصح بتناوله مرتين في الأسبوع.

أفضل أطعمة تساعد على تقوية الذاكرة لطلاب التوجيهي

- العنب: لاحتوائه على الفلافونويد، وفيتامين ج، المهمان في زيادة قدرة الدماغ على التركيز. الباذنجان: لاحتوائه على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة المهمة في الحفاظ على صحة الدماغ والقلب.

- الطماطم: لاحتوائها على مضادات الأكسدة المهمة في الحد من الإصابة بمرض الزهايمر.

- الملوخية والكرنب والبروكلي: لاحتواء كل منها على نسبة عالية من حامض الفوليك، مما يخفض نسبة هرمون الهوموسيستين في الدم، وبالتالي منع تلف الخلايا العصبية في المخ.

- الأفوكادو: لاحتوائه على فيتامين ج، وفيتامين هـ، والعديد من مضادات الأكسدة التي تزيد كفاءة الجهاز المناعي في الجسم.

أفضل أطعمة تساعد على تقوية الذاكرة لطلاب التوجيهي

- الجوز: لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تحد من الإصابة بتلف خلايا الدماغ.

- السبانخ: لاحتوائه على نسبة كبيرة من الحديد، ومضادات الأكسدة التي نحمي خلايا المخ، وخلايا الجهاز العصبي.

- التفاح: لاحتوائه على المعادن والفيتامينات المهمة في تنشيط الذاكرة، والتي تساعد الدماغ على إنتاج الناقل العصبي الأسيتلشولاين، الذي يعمل على تقوية الجهاز العصبي.6-

- البيض: لاحتوائه على فيتامين ب12 الذي يقلل نسبة هرمون الهوموسيستين في الدم، وبالتالي التقليل من النسيان.

أفضل أطعمة تساعد على تقوية الذاكرة لطلاب التوجيهي

- الجزر: لاحتوائه على مركب (Luteolin) ، الذي يحسن وظائف الدماغ، ويخفف أعراض فقدان الذاكرة.

- الكرز: لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تجدد خلايا الدماغ وتنشطها.

- الكركم: لاحتوائه على مواد تقي من الإصتبة بالزهايمر، وتقوي خلايا الدماغ.

- البصل وخاصةً البصل الأحمر.

- العنب، والزبيب.

- الشوكلاتة الداكنة.

- حبوب القمح.

- الشاي الأخضر.

أفضل أطعمة تساعد على تقوية الذاكرة لطلاب التوجيهي

نصائح للمذاكرة قبل الامتحان

قبل الامتحان بفترة بسيطة على الشخص أن يهتم بصحته جيداً فهذه الفترة يجب أن تكون عبارة عن فترة مراجعة لما درسه وفهمه في السابق طيلة تلك السنة ويجب عليه أن ينام جيداً قبل الامتحان حتى يستيقظ وهو متجهز تماماً وعند البدء بالامتحان عليه أن يقرأ الأسئلة جيداً ثمّ يبدأ بالإجابة على الأسئلة التي يعرفها، ويترك ما لا يعرفه في النهاية، ثم يقرأ السؤال بشكل كامل حتى يفهمه، ويضع رقم السؤال، ثمّ تحته الإجابة ولا مانع من أن يترك متسعاً بسيطاً بعد الإجابة وذلك في حال تذكّر شيئاً ويرغب في إضافته، وعليه أن يجيب بخط واضح، ويرتب صفحة الإجابة، وينظّمها بشكل جيد، وبالتالي تستطيع اللجنة التي ستقوم بتصحيح ورقته فهم إجاباته.