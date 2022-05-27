سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 27 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر اليورو في مصر مقابل الجنيه المصري وباقي العملات المتداولة هناك، حيث يبحث عن الموضوع الكثير من المتابعين من التجار وغيرهم، وبعد الزيادة الملحوظة في البحث عن الموضوع، قررنا كتابة هذا المقال.

سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 27 مايو 2022

سعر اليورو في البنوك المصرية

ارتفع سعر اليورو في مصر، صباح اليوم الجمعة 27 مايو/أيار 2022، في البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 27 مايو 2022

سعر اليورو اليوم في مصر

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 19.83 جنيه للشراء، و19.96 جنيه للبيع.

وصعد سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، إلى مستوى 19.77 جنيه للشراء، و19.95 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، تكررت نفس الأسعار في البنك الأهلي.

بينما استقر سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، عند مستوى 19.80 جنيه للشراء، و20.00 جنيها للبيع.

سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 27 مايو 2022

أسعار الدولار والجنيه الإسترليني اليوم في مصر

سعر الدولار

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات موقع البنك المركزي المصري صباح اليوم، إلى نحو 18.53 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

بينما صعد لسعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، إلى نحو 23.34 جنيه للشراء، و23.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 27 مايو 2022

أسعار الريال السعودي

استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند نحو 4.94 جنيه للشراء، و4.97 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

ولم يتغير متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، مسجلًا نحو 5.04 جنيه للشراء، و5.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 27 مايو 2022

سعر الدينار الكويتي

بينما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي حسب موقع البنك المركزي المصري، إلى مستوى 60.59 جنيه للشراء، و60.98 جنيه للبيع.