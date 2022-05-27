سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 27 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية اسعار الريال السعودي في مصر مقابل الجنيه المصري وباقي العملات، ويبحث عن سعر الريال السعودي الكثير من المتابعين من التجار والمستثمرين، وبعد زيادة البحث عن الموضوع، قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 27 مايو 2022

الريال السعودي في البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي في مصر، صباح اليوم الجمعة 27 مايو/أيار 2022، في البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 27 مايو 2022

سعر الريال في البنوك

استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند نحو 4.94 جنيه للشراء، و4.97 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري بقي سعر الريال السعودي، عند مستوى 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، تكررت نفس أسعار البنك الأهلي.

كما ثبت سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، عند مستوى 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 27 مايو 2022

أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر

سعر الدولار

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات موقع البنك المركزي المصري صباح اليوم، إلى نحو 18.53 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي

بينما ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 19.83 جنيه للشراء، و19.96 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وصعد سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، إلى نحو 23.34 جنيه للشراء، و23.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 27 مايو 2022

أسعار الدرهم والدينار اليوم في مصر

وبلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، مسجلًا نحو 5.04 جنيه للشراء، و5.07 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي حسب موقع البنك المركزي المصري، إلى مستوى 60.59 جنيه للشراء، و60.98 جنيه للبيع.