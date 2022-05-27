موقع عبري: "الجيش" يستنفر قواته استعداداً لـ"مسيرة الأعلام" في القدس

أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، على وجود حالة تأهب واستنفار في صفوف قوات الاحتلال وأجهزتها الأمنية المختلفة؛ تحسباً واستعداداً لـ"مسيرة الاعلام" الاستفزازية الأحد المقبل.

ويُشار إلى أن وزير الأمن الداخلي "الإسرائيلي"عومر بارليف، قد أقر مسار المسيرة المخطط من باب العامود لتخترق أسوار البلدة القديمة في القدس إحتفالاً بما يسمى بـ"يوم القدس" لدى كيان الاحتلال.

وبدوره قال موقع واللا العبري :" أن شرطة الاحتلال في محيط القدس المحتلة والبلدة القديمة رفعت حال التأهب من اليوم الجمعة، وستنتشر بقوات كبيرة على مداخل البلدة القديمة، وجميع أحياء مدينة القدس، استعداداً لمسيرة الأعلام التي ينظمها المستوطنون الاحد.

ونقل الموقع العبري عن وزير "الأمن الداخلي" عومر بارليف، قوله :" أن 3000 عنصر من الشرطة وحرس الحدود سـ"يحرسون" "مسيرة الأعلام" بعد غدٍ الأحد، مع نشر قوات كبيرة أيضاً في مدن الداخل الفلسطيني المحتل، مثل :اللد والرملة ويافا وعكا وحيفا؛ تحسباً بحسب زعم الاحتلال وشرطته وأجهزته الأمنية من اندلاع مظاهرات احتجاجية تضامناً مع ما يحدث في القدس المحتلة".

وأشار بارليف إلى أن ذلك يأتي، في ظل تهديدات االمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وإعلانها هي الأخرى عن حال تأهب في صفوفها.

وتابع الموقع العبري :"إنه ومنذ ساعات صباح اليوم، سيتم نشر واستدعاء ثلاث سرايا من وحدات الاحتياط، إلى جانب وضع مجمل قوات الاحتياط بحال تأهب فورية، حيث سيتم نشر قوات كبيرة في القدس المحتلة أيضاً، لتأمين الطقوس والاحتفالات بهذه المناسبة".

وأردف :" إن السفير الأميركي لدى "إسرائيل"، توماس نايدس، تحدث مع وزير الأمن الداخلي "الإسرائيلي" معرباً عن "قلقه" من أن تؤدي "مسيرة الأعلام" إلى تصعيد في القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية.

وزعم الموقع، أن السفير الأميركي لم يطلب تغيير المسار المخطط للمسيرة من باب العامود، عبر باب الواد وصولاً لباحة حائط البراق.