"كتيبة جنين" تُعلن تمكّن مقاوميها من استهداف حاجز "الجلمة" بجنين بعبوةٍ ناسفة

أعلنت "كتيبة جنين"، اليوم الجمعة، عن تمكّن عدد من المجاهدين من استهداف حاجز "الجلمة" العسكري شمال جنين بعبوةٍ ناسفة.

وأفادت مصادر محلية، بأنّه في أعقاب هذا الاستهداف اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين، ودارت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين، فجر اليوم، من جهة شارع الناصرة، بعد أن انطلقت من حاجز الجلمة باتجاهها.

وأوضحت المصادر، بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت حي البساتين وسط مدينة جنين، وقامت بحملة مداهمات في المدينة.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال كثّفت مؤخراً اقتحاماتها لمدينة جنين، في محاولة منها لاعقتال بعض المقاومين أو تنفيذ عمليات اغتيال لآخرين.