حملة لمقاطعة الدجاج في الأردن.. فما أسبابها ؟

أطلق مدافعون عن حقوق المستهلك في الأردن، مؤخراً، حملة لمقاطعة الدجاج والبيض بعد ارتفاع أسعارها بشكل كبير في الأيام الأخيرة.

واتهم القائمون على الحملة، الحكومة بمحاباة المنتجين والتجار، بعد تراجعها عن قرار بتحديد الأسعار، فيما تبرر الحكومة هذا التراجع بارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة تتجاوز 100% في ظل صعود أسعار الأعلاف.

وكانت قد تفاعلت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك مع حملة المقاطعة، داعيةً المواطنين إلى المشاركة فيها.

وقد تصدر الوسم الذي أطلقته حملة المقاطعة وهو "#مقاطعة_الدجاج" مواقع التواصل في اليومين الماضيين وسط مطالبات بدور حكومي أكثر فاعلية لضبط الأسعار.

وكانت وصلت أسعار الدجاج الأردن إلى حوالي 3.5 دولارات للكيلوغرام، مقابل ما يتراوح بين 1.65 دينار ودينارين للكيلو غرام وفق السقوف السعرية التي حددتها الحكومة في مارس/ آذار الماضي.

ونتيجة لقرار تحديد الأسعار، شهدت الأسواق في الأردن نقصاً في المعروض من الدجاج، حيث قالت جمعية حقوق المستهلك:" إن المنتجين قلصوا الكميات التي يطرحونها في محاولة للضغط على الحكومة لدفعها للعدول عن قرار تحديد الأسعار وهو ما حدث في وقت سابق من مايو/ أيار الجاري".

بدوره قال مسؤول التجارة الداخلية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين عماد البزور :"إنه سيتم التدخل في حال التأكد من حدوث مغالاة بالأسعار ورفعها بدون مبرر، مضيفا أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع كلف الإنتاج وفي نفس الوقت عدم زيادة الأسعار من دون مبرر".

من جانبه قال قال رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات :"إن "الأسباب وراء ارتفاع الأسعار وانقطاع الدواجن عن الأسواق ترجع إلى رفض أصحاب المزارع الكبرى والتجار للسقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة لهذه السلعة، فهم يرغبون بإلغاء السقوف السعرية الحالية أو وضع سقوف أعلى مما هي عليه في السوق".

وناشدت الجمعية المواطنين المشاركة في حملة المقاطعة لارتفاع الأسعار بنسب تجاوزت الارتفاعات التي طرأت على أسعار الأعلاف والشحن والنقل.

كما طالبت المحال التجارية بالامتناع عن شراء الدواجن من المزودين أو الموردين لتشكيل الضغط المطلوب على من وصفتهم بـ"المحتكرين من أصحاب الأنفس الضعيفة" للمساهمة في إنجاح الحملة حتى تعود الأسعار إلى ما كانت عليه أو تكون ضمن حدودها المعقولة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها أغلب الأسر.

جدير ذكره أنه يقدر الاستهلاك المحلي الأردني من الدجاج بحوالي 700 ألف دجاجة يومياً، فيما تبلغ قدرة الشركات المنتجة على تغطية احتياجات السوق بنسبة 130% ما يعني وجود فائض في الإنتاج، وفق مسؤولين حكوميين، بينما يعتمد الأردن على الاستيراد في توفير أصناف أخرى من الأغذية.