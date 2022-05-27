المحكمة العليا "الإسرائيلية"ترفض الإفراج عن الأسير المضرب خليل عواودة

رفضت ما تسمى بـ"المحكمة العليا الإسرائيلية"، صباح اليوم الجمعة، التماسا للإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة للمرة الثانية على التوالي.

وقالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى:"إن ما تسمى "المحكمة العليا" الصهيونية ترفض صباح اليوم التماساً للإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة للمرة الثانية على التوالي رغم خطورة وضعه الصحي".

ويواصل الأسير خليل عواودة، اليوم الجمعة 27-5-2022، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ86 على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري.

ويُشار إلى أن سلطات الاحتلال أعادت، الثلاثاء الماضي، المعتقل عواودة مجددا إلى سجن "عيادة الرملة"، رغم وضعه الصحي الخطير جدا، وذلك بعد يوم من قرار المحكمة "العليا الإسرائيلية" بنقله الى المستشفى بشكل عاجل، نظرا لحالته الصحية الحرجة.

ويعاني الأسير عواودة من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.