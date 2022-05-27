قناة عبرية: تخوّف "إسرائيلي" من انتقام إيران عقب اغتيال "خداياري"

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الخميس، عن تخوف "إسرائيل" من رد إيران على اغتيال العميد في حرس الثورة صياد خداياري.

وقالت القناة 12 العبرية :"أن الأجهزة الأمنية في كيان الاحتلال تتخوّف "من نية إيران للانتقام من "الإسرائيليين" في الخارج، على خلفية اغتيال العميد في حرس الثورة الإيراني صياد خداياري، بهجوم استهدفه قرب منزله في طهران، الأحد الماضي".

وأضافت القناة العبرية :" أنّ كبار المسؤولين "الإسرائيليين"، أجروا سلسلة من المشاورات حول هذه القضية في الأيام الأخيرة".

وتابعت :"القرار الذي من المحتمل أن يتم اتخاذه في المستقبل القريب، هو تحذير السفر إلى البلدان المجاورة لإيران"، موضحة أنّ الدول المُحتمَل أن يُحذّر السفر إليها هي: الإمارات، والبحرين، وأذربيجان".

وذكرت القناة نقلا عن مصدر "إسرائيلي"، قوله: "لا توجد مؤشرات استخباراتية واضحة، وإنذارات عينية لإلحاق الأذى بـ"الإسرائيليين"، مضيفاً :" لن نرفع تحذير السفر حاليا".