قناة عبرية: "إسرائيل" ترفض طلب الولايات المتحدة تغيير مسار "مسيرة الأعلام"

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، "إسرائيل" رفضت طلب الولايات المتحدة تغيير مسار مسيرة الأعلام المقررة بعد غد الأحد.

وقالت القناة 13 العبرية :" إن حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" رفضت طلباً تقدمت به الولايات المتحدة الأميركية لها، بشأن تغيير مسار مسيرة الأعلام المقررة بعد غد الأحد".

وكانت قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية :"إن مسؤولون أمريكيون طالبوا مسؤولين "إسرائيليين" بإعادة النظر في مسار مسيرة الأعلام في القدس خشية توتر الوضع".

ودعت، مؤخراً ما تسمى بـ"جماعات الهيكل" المتطرفة المستوطنين لاقتحام جماعي للمسجد الأقصى الأحد المقبل، وحمل الأعلام "الإسرائيلية" فيما يسمونه بـ"يوم القدس".

جدير ذكره أنه نشر جيش الاحتلال المزيد من الغرف المحصنة في "سيديروت"؛ خشية من إطلاق صواريخ من غزة يوم الأحد القادم، والذي يتزامن مع انطلاق "مسيرة الأعلام" التي ينظمها الاحتلال في باب العامود بالقدس المحتلة.