طالع سعر صرف الدولار و العملات الأجنبية في مصر اليوم الجمعة 27 مايو 2022

أسعار العملات مقابل الدينار الجزائري في تعاملات صباح اليوم الجمعة 27 مايو 2022، يبحث الكثير من المهتمين بعالم المال و الاعمال في جمهورية مصر العربية عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، و في هذه المقالة يرصد لكم فريق فلسطين اليوم أسعار صرف العملات في مصر مقابل الجنيه المصري في تعاملات صباح اليوم الجمعة 27 مايو أيار 2022.

و قفز سعر الدولار اليوم في مصر، صباح الجمعة 27 مايو/أيار 2022، في البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم في مصر

صعد متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات موقع البنك المركزي المصري صباح اليوم، إلى نحو 18.54 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، مقابل 18.46 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع، أمس.

وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي، زاد سعر الدولار، إلى مستوى 18.55 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، مقابل 18.47 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، أمس.

وفي بنك مصر، تكررت نفس أسعار البنك الأهلي.

كما ارتفع سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي، إلى نحو 18.57 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، مقابل 18.49 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، أمس.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني اليوم في مصر

هبط متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 19.74 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع، مقابل 19.75 جنيه للشراء، و19.85 جنيه للبيع، أمس.

فيما صعد سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، إلى مستوى 19.74 جنيه للشراء، و19.98 جنيه للبيع، مقابل 19.69 جنيه للشراء، و19.91 جنيه للبيع، أمس.

وفي بنك مصر، تكررت نفس الأسعار في البنك الأهلي.

وفي البنك التجاري الدولي قفز سعر اليورو، إلى نحو 19.80 جنيه للشراء، و20.00 جنيها للبيع، مقابل 19.71 جنيه للشراء، و19.91 جنيه للبيع، أمس.

وبالنسبة لسعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، فقد قفز إلى نحو 23.16 جنيه للشراء، و23.27 جنيه للبيع، مقابل 23.03 جنيه للشراء، و23.14 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم في مصر

صعد متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع، مقابل 4.92 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، أمس.

وفي البنك الأهلي المصري ارتفع سعر الريال السعودي، إلى مستوى 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع، مقابل 4.92 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، أمس.

وفي بنك مصر، تكررت نفس أسعار البنك الأهلي.

كما زاد سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، إلى مستوى 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع، مقابل 4.92 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، أمس.

وارتفع متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، إلى نحو 5.04 جنيه للشراء، و5.07 جنيه للبيع، مقابل 5.02 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، أمس.

كما قفز متوسط سعر الدينار الكويتي حسب موقع البنك المركزي المصري، إلى مستوى 60.60 جنيه للشراء، و60.89 جنيه للبيع، مقابل 60.30 جنيه للشراء، و60.66 جنيه للبيع، أمس.