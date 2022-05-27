أسعار العملات مقابل الدينار الجزائري في تعاملات صباح اليوم الجمعة 27 مايو 2022، يبحث الكثير من المهتمين بعالم المال و الاعمال في الجزائر عن أسعار صرف العملات مقابل الدينار الجزائري، و خصوصاً الصرافين و التجار الذين يتداولون العملات الأجنبية، و يحرص فريق فلسطين اليوم الإخبارية على رصد أسعار العملات في الأسواق العالمية بشكل يومي، كما هو الآن في هذه السطور، حيث نرصد لكم أسعار العملات مقابل الدينار الجزائري الجمعة 27 مايو 2022.

و شهد سعر صرف اليورو تراجعاً اليوم في الجزائر خلال تداولات صباح الجمعة 27 مايو/أيار 2022، لدى البنك المركزي، كما انخفض سعر لدى السوق الموازية أيضا.

سعر اليورو اليوم في الجزائر

تراجع سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي لينزل إلى مستوى 155.41 دينار للشراء، و155.49 دينار للبيع، مقابل 155.72 دينار للشراء، و155.80 دينار للبيع، في ختام تداولات أمس، بحسب موقع بنك الجزائر "bank-of-algeria.dz".

ونزل سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى مستوى 192.55 دينار للشراء، و194.69 دينار للبيع، مقابل 192.70 دينار للشراء، و194.84 دينار للبيع، عند إغلاق تعاملات أمس، بحسب موقع (exchangerates247) المتخصص في رصد أسعار صرف العملات في السوق الجزائرية الموازية (السوداء).

اقرأ أيضا: كم سعر الذهب في أسواق السودان مقابل الجنيه السوداني بتعاملات اليوم الجمعة 27 مايو 2022؟

سعر الدولار والإسترليني اليوم في الجزائر

و ارتفع سعر الدولار اليوم في الجزائر ليصل إلى 145.41 دينار للشراء، و145.42 دينار للبيع لدى البنك المركزي، مقابل 145.24 دينار للشراء، و145.25 دينار للبيع في ختام تداولات أمس.

واستقر سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 180 دينارا للشراء و182 دينارا للبيع، دون أي تغير على سعر إغلاق أمس.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليهبط إلى 182.47 دينار للشراء، و182.53 دينار للبيع، مقابل 182.80 دينار للشراء، و182.87 دينار للبيع عند إغلاق تداولات أمس.

وقفز سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 226.58 دينار للشراء، و229.10 دينار للبيع، مقابل 225.68 دينار للشراء، و228.19 دينار للبيع، بنهاية تداولات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليصل إلى 38.76 دينار للشراء، و38.77 دينار للبيع، مقابل 38.7210 دينار للشراء، و38.7271 دينار للبيع في ختام تداولات أمس.

واستقر سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية (السوداء) عند مستوى 47.99 دينار للشراء، و48.52 دينار للبيع.

وصعد سعر الدرهم الإمارات اليوم في الجزائر إلى مستوى 39.58 دينار للشراء، و39.59 دينار للبيع، مقابل 39.53 دينار للشراء، و39.55 دينار للبيع عند إغلاق تعاملات أمس.

وحافظ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية عند مستوى 49 دينارا للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وقفز سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليصل إلى 475.35 دينار للشراء، و475.56 دينار للبيع، مقابل 474.33 دينار للشراء، و475.16 دينار للبيع في ختام تداولات أمس.

وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) لينزل إلى 588.56 دينار للشراء، و595.10 دينار للبيع، مقابل 588.70 دينار للشراء، و595.24 دينار للبيع عند إغلاق تداولات أمس الأربعاء.