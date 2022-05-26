بكام سعر جرام الذهب النهارده في مصر اليوم الجمعة 27-5-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء

بكام سعر جرام الذهب النهارده في مصر اليوم الجمعة الموافق 27-5-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء ، وفي جميع محافظات مصر العربية بدأ سكانها في هذا الصباح بالبحث عبر محرك جوجل الشهير عن أسعار الذهب في مصر من أجل التعرف عليها ولقد قام فريق فلسطين اليوم بكتابة هذه المقالة التي تشرح لكم الأسعار كاملة بالجنيه والدولار علما ان سعر الذهب امس لعيار 21 وصل 970.64 جنيه وعيار 18 وصل 831.97 جنيه كما ونشير إلى أن تلك الأسعار تختلف كل ساعة فهي ترتفع وتهبط لعوامل عدة منها الارتباط بسعر الدولار والأزمات العالمية .

وفي هذه السطور التي نكتبها يوميا سنتعرف سويا على الإجابة على سؤال بكام سعر جرام الذهب النهارده في مصر اليوم الجمعة عيار 21 و18 للبيع والشراء ، إذ يتهتم بالمستثمرين والمبيعة والشراء والمقلبين على الزواج على التعرف عليها من أجل تلبية احتياجاهم ويترتب على الجميع متابعة القراءة حتى النهاية .

بكام سعر الذهب النهارده في مصر اليوم الجمعة عيار 21

ولقد جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,194 شراء 1,201

عيار 22 بيع 1,095 شراء 1,101

عيار 21 بيع 1,045 شراء 1,051

عيار 18 بيع 896 شراء 901

عيار 14 بيع 697 شراء 701

عيار 12 بيع 597 شراء 601

الاونصة بيع 37,142 شراء 37,356

الجنيه الذهب بيع 8,360 شراء 8,408

الكيلو بيع 1,194,286 شراء 1,201,143

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الآن

بكم سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة

في المقابل جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري على النحو التالي:

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 1,109 جنيه $59.59

سعر الذهب عيار 22 1,016 جنيه $54.62

اسعار الذهب عيار 21 970.20 جنيه $52.14

اسعار الذهب عيار 18 831.59 جنيه $44.69

سعر الذهب عيار 14 646.78 جنيه $34.76

سعر الذهب عيار 12 554.38 جنيه $29.79

سعر الذهب عيار 9 415.79 جنيه $22.35

اسعار أوقية الذهب 34,483 جنيه $1,853

اسعار جنيه الذهب 7,762 جنيه $417.13

اسعار كيلو الذهب 1,108,768 جنيه $59,588

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 18

في حين جاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

25 مايو 1,109 970.64 831.97 647.08 554.64

24 مايو 1,112 972.88 833.89 648.57 555.92

23 مايو 1,097 960.07 822.91 640.03 548.60

22 مايو 1,086 949.96 814.25 633.30 542.82

21 مايو 1,086 949.96 814.25 633.30 542.82

20 مايو 1,086 949.95 814.24 633.29 542.82

19 مايو 1,083 947.70 812.31 631.79 541.53

18 مايو 1,067 933.83 800.42 622.54 533.60

17 مايو 1,068 934.22 800.75 622.80 533.83

16 مايو 1,073 938.85 804.72 625.89 536.47



وفي نهاية المقالة حول الاجابة على تساؤل بكام سعر الذهب النهارده في مصر اليوم الجمعة الموفق 27-5-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .