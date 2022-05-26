رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في قرعة الحج 2022 في سلطنة عمان

نتائج قرعة الحج في سلطنة عمان 2022 ، ينتظر الآلاف من المواطنين في سلطنة عمان إعلان نتائج قرعة الحج لهذا العام 2022 بعد قرار فتح باب التسجيل والتقديم من قبل وزارة الأوقاف والشئون الدينية – سلطنة عمان 2022 ، ولذلك يضع لكم فريق "فلسطين اليوم الاخبارية" التفاصيل الكاملة و خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في قرعة الحج 2022 في سلطنة عمان من خلال خطوات سهلة و بسيطة.

و يبحث الآلاف من المواطنين عن رابط فحص قرعة الحج في سلطنة عمان 2022 من أجل الاستعداد والتجهيزات لتأدية فريضة الحج وتحقيق حلمهم ، حيث تقدم الآلاف من المواطنين والذي قد وصل عددهم ما يقرب من 25.000 مواطن في سلطنة عمان بالتقدم إلي التسجيل الإلكتروني ، حيث سيتم اختيار عدد معين قد تم تحديده من قبل وزارة الأوقاف وستعلن عنها خلال الأيام الجارية.

و في هذه المقالة نضع لكم خطوات سهلة وبسيطة جداً للاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج في سلطنة عمان 2022 بنجاح ، حيث تم عقد مؤتمر بشأن موعد الإعلان رسمياً عن تلك المقبولين في قرعة الحج.

و للاستعلام عن أسماء الفائزين والمقبولين بنجاح في قرعة الحج في سلطنة عمان 2022 من خلال الخطوات التي سنعرضها إليكم كالتالي: