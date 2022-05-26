قوات الاحتلال تغلق بلدة حوارة في نابلس

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مداخل بلدة حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، بأن قوات الاحتلال تمركزت على جميع الطرق المؤدية إلى البلدة ومنعت مركبات المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.

وأضاف أن جنود الاحتلال انتشروا بشكل كثيف على امتداد شارع حوارة الرئيسي، مضيفا أن عددا من المستوطنين بدأوا بالتجمع على الشارع.

يُشار إلى أن مواجهات اندلعت امس في بلدة حوارة اسفرت عن إصابة العشرات بجروح جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم.