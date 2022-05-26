صور قصة سبب مقتل العنود غازي سبهان الشمري في السعودية ، ويبحث الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي عن تفاصيل مقتل الفتاة السعودية العنود الشمري بعد أن تم الإعلان رسميا عن الحادثة اليوم الخميس الموافق 26-5-2022 على ايدي افرد والدها شقيقها فيما احزنت قصتها الإنسانية التي باتت وسم والاعلى تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي وحديث الاعلام والشارع .

وسارع فريق فلسطين اليوم في وضع قصة سبب مقتل العنود غازي سبهان الشمري عبر مقالة توضح لكم ما تم تداوله عن حادثة مقتلها مع ابرز ردود المواطنين عن الجريمة ، فيما طالب هؤلاء السلطات السعودية في فتح تحقيق عاجل وتقديم الجناة للعدالة القانونية وعن التفاصيل فهي التالي:

سبب مقتل العنود غازي سبهان الشمري

وعن تفاصيل مقتل العنود غازي سبهان الشمري فإنه وبحسب ما تم تداوله فإن الفتاة قد تعرض للضرب المبرح من والدها وشقيقها الامر الذي دفعهم إلى نقلها إلى مستشفى الملك فهد في الرياض لتفارق الحياة بعدها وفيما يلي التكملة .

صور مقتل العنود غازي سبهان الشمري

وسم مقتل العنود غازي سبهان الشمري

نهد علقت : "كم من فتاة تم قتلها ... وبحيلة الرجل الأعرابي الماكر تم التكتم والقول أنها ماتت طبيعيا ...". أما الهاوي علق : "الله يعز حكومتنا اي احذ ينشر اشاعه او يقذف او يتهم او يدعي بإذن الله ان يتحاسب في الدنيا قبل الاخرة واليوم قبل بكرة".

محم الشمري كتب : " أسوأ من أن تكون أصابتك جهالة بتصديق نبأ كاذب ، هو أن تكون الفاسق الذي أتى بالنبأ ". أما رند :" وش تنتظرون من احفاد أبي جهل ... الذين ترعرعوا وهم يسمعون التحريض على البنات وقذفهن ... والعنصرية القبلية .. ".

سلوى علقت على حادثة مقتل العنود غازي سبهان الشمري : "قتل بنته عشان كسرت كلمته كلمته تساوي حياة انسان نرجسية ولعانه وخبث بأعلى مستوى والـعن منه اللي يدافع عنه، وال*عن من اللي يدافع عنه عبدات الخًصي، اللي تعرف كيف يمكن للأهل أنهم يكونون قاسين بهذي المواضيع، واختارت توقف مع الظالم ".

عبدالله علق: "الله يعزك يا محمد بن سلمان على عهدك يسرت علينا التبليغ من البيت ، يالله الله يعين اصابع اهلها ينفظون كل من غرد ما ينام مع اهله ".



عبير علقت : "بما ان الموضوع تحول من القتل للقبلية اليكم اكثر دول العالم خطورة على النساء السلفادور، جامايكا، هندوراس، بليز ، غيانا الجنوبية ، المكسيك، روسيا، سانت لوسيا، كولومبيا، البرازيل واعتمدت هذه القائمة على أرقام صادرة عن الأمم المتحدة ".

محمود علق على مقتل العنود غازي سبهان الشمري : "المشروع النسوي (الماسوني) القائم على هدم الأسرة وضرب الفطرة (جاري).. فهو اليوم يستهدف "القبيلة" ويسعى لشيطنتها! وذلك بتصويرها على أنها تقهر المرأة وتسلبها حقوقها "المزعومة"!".