إصابة مستوطنة بإطلاق نار تجاه مستوطنة "بيت هداسا" في الخليل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:00 م
26 مايو 2022
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إصابة مستوطنة بإطلاق نار تجاه مستوطنة "بيت هداسا" في الخليل
 

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