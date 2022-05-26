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إصابة مستوطنة بإطلاق نار تجاه مستوطنة "بيت هداسا" في الخليل
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:00 م
26 مايو 2022
إصابة مستوطنة بإطلاق نار تجاه مستوطنة "بيت هداسا" في الخليل
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