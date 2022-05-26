فيديو تفاصيل مقتل العنود غازي سبهان الشمري في السعودية من افرد عائلتها

فيديو تفاصيل مقتل العنود غازي سبهان الشمري في السعودية ، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي يتقدمها فيسبوك وتويتر ضجت بآلاف التغريدات التي تستنكر جريمة قتل الفتاة العنود غازي الشمري على يد افراد اسرتها اليوم الخميس 26-5-2022 حيث يبحث مئات الالاف من المواطنين في المملكة في الوصول إلى كامل القصة عبر محركات البحث على الانترنت الامر الذي دفع فريق فلسطين اليوم إلى نقلها كاملة في هذه المقالة .

ولا يزال المواطنين السعوديين يغردون على هاشتاق مقتل العنود غازي سبهان الشمري حيث باتت القصة حديث التواصل الاجتماعي والشارع كما تداولتها مواقع إخبارية سعودية محلية ، ولقد قام فريق الموقع وبعد جهد في الوصول إلى قصة مقتلها كما ونقلنا لكم ابرز ردود المواطنين على الجريمة المدوية وهو على النحو التالي:

تفاصيل مقتل العنود غازي سبهان الشمري

وعن تفاصيل مقتل العنود غازي سبهان الشمري فإنه وبحسب ما تم تداوله فإن الفتاة قد تعرض للضرب المبرح من والدها وشقيقها الامر الذي دفعهم إلى نقلها إلى مستشفى الملك فهد في الرياض لتفارق الحياة بعدها وفيما يلي التكملة .

مقتل العنود غازي سبهان الشمري

قصة مقتل العنود غازي سبهان الشمري

وسم مقتل العنود غازي سبهان الشمري

نهد علقت : "كم من فتاة تم قتلها ... وبحيلة الرجل الأعرابي الماكر تم التكتم والقول أنها ماتت طبيعيا ...". أما الهاوي علق : "الله يعز حكومتنا اي احذ ينشر اشاعه او يقذف او يتهم او يدعي بإذن الله ان يتحاسب في الدنيا قبل الاخرة واليوم قبل بكرة".

محم الشمري كتب : " أسوأ من أن تكون أصابتك جهالة بتصديق نبأ كاذب ، هو أن تكون الفاسق الذي أتى بالنبأ ". أما رند :" وش تنتظرون من احفاد أبي جهل ... الذين ترعرعوا وهم يسمعون التحريض على البنات وقذفهن ... والعنصرية القبلية .. ".

سلوى علقت : "قتل بنته عشان كسرت كلمته كلمته تساوي حياة انسان نرجسية ولعانه وخبث بأعلى مستوى والـعن منه اللي يدافع عنه، وال*عن من اللي يدافع عنه عبدات الخًصي، اللي تعرف كيف يمكن للأهل أنهم يكونون قاسين بهذي المواضيع، واختارت توقف مع الظالم ".

بما ان الموضوع تحول من القتل للقبلية

اليكم اكثر دول العالم خطورة على النساء



السلفادور، جامايكا، هندوراس، بليز ، غيانا الجنوبية ، المكسيك، روسيا، سانت لوسيا، كولومبيا، البرازيل



واعتمدت هذه القائمة على أرقام صادرة عن الأمم المتحدة



#مقتل_العنود_غازي_سبهان_الشمري — كوردندش| C𝕆ℝ𝔻𝔸ℕ (@ibra_m1) May 26, 2022

عبدالله علق: "الله يعزك يا محمد بن سلمان على عهدك يسرت علينا التبليغ من البيت ، يالله الله يعين اصابع اهلها ينفظون كل من غرد ما ينام مع اهله ".