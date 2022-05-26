الشيخ: سلمنا نسخة عن تقرير النيابة العامة حول اغتيال "أبو عاقلة" لـ 3 جهات

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ، اليوم الخميس أنه تم تسليم نسخة عن تقرير النيابة العامة حول اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة للإدارة الأميركية".

وأضاف الشيخ في تغريدة نشرها عبر تويتر: "وسيتم تسليم نسخة لكل من عائلتها ولمحطة الجزيرة التي كانت تعمل فيها".

و كان النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، كشف اليوم الخميس، تفاصيل التحقيق في جريمة اغتيال الصحفية الزميلة شرين أبو عاقلة، واستهداف مراسل "القدس" الصحفي علي سمودي في جنين 11 مايو أيار 2022.

وأوضح الخطيب في مؤتمر صحفي، أنه منذ بداية الحادثة تحركت الطواقم المختصة من النيابة وغيرها، من أجل جمع الأدلة وبدأت تحقيقاتها في الجريمة المرتكبة، والتي أظهرت أنها كانت متعمدة من قبل قوات الاحتلال.

وبين الخطيب، أن مجموعة من الصحفيين كانوا يقفون في مكان معروف ومكشوف على بعد 200 متر في طريق فرعي مؤدي إلى المخيم الجديد ومنطقة الجابريات في جنين، فيما كانت تتمركز قوات الاحتلال في منتصف الشارع، وبشكل مستقيم ومكشوف، ولم يكن هناك ما يعيق رؤيتها للمنطقة ما يؤكد أن رؤيتها للصحفيين كانت واضحة جدًا وبشكل جلي.

وقال: بعد قيام الصحفيين الأربعة الذين تواجدوا بالمنطقة، بالاجراءات المتبعة في التغطية الميدانية بكشف أنفسهم وبلباسهم الصحفي بدأوا بالتقدم مسافة أمتار قليلة نحو الشارع الفرعي ولم يصدر من جيش الاحتلال أي إشارة بالتراجع، ومباشرة بدأت تلك القوات المتمركزة في وسط الشارع بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم ما أدى لانسحاب الصحفيين ومحاولة الاحتماء، وأثناء ذلك أصيب الصحفي السمودي في الجهة العليا اليسرى من الظهر، واستمر جنود الاحتلال في استهداف الصحفيين رغم محاولتهم الهروب من المكان وكان إطلاق النار بشكل متقطع ومباشر.

وأضاف: ثبت قيام أحد أفراد قوات الاحتلال المتمركزة في منتصف الشارع الفرعي بإطلاق عيار ناري أصاب الشهيدة أبو عاقلة بشكل مباشر في الرأس من الجهة الخلفية اليسرى خلال محاولتها الهرب من الطلقات النارية المتتالية التي أطلقها جنود الاحتلال، وهو ما أكده الطب الشرعي أن سبب الوفاة تهتك الدماغ بنتيجة مقذوف ناري.

وأشار إلى أن الشهيدة أبو عاقلة كانت بوضعية هروب وانحناء إلى الأمام وتبين ذلك من خلال شرح مدخل ومسار المقذوف الذي ارتطم بعد الخروج من الجمجمة بالخوذة.

وبين أن التقرير توصل إلى أن حجم التهتك الواسع والكسور المتعددة لعظمة الجمجمة أظهرت أن المقذوف الناري من المقذوفات ذات السرعة العالية.

وقال النائب العام، إنه من خلال التقرير الفني لفحص المقذوف الناري المستخرج من رأس وخوذة الرأس ومسرح الجريمة تبين أن المقذوف الناري الذي أصاب أبو عاقلة يحتوي في مقدمته على جزء حديدي خارق للدروع ومرمز باللون الأخضر ووفقًا للمعايير المعتمدة دوليًا فهو من الأنواع الخارقة للدروع، وعلى الرغم من ذلك لم يخترق جدار الخوذة نظرًا لتغير الوسط بعد اصطدامه في الجمجمة وخرج بوضعية أخرى عن دخوله.