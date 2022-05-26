فيديو.. القوات الروسية تقصف بالصواريخ والقذائف عشرات المواقع في أوكرانيا

اصابت قذائف صاروخية ومدفعية 62 موقعًا لقيادة أوكرانيا، و407 مناطق تمركز أفراد ومعدات عسكرية، و47 موقعا للمدفعية و3 مستودعات أوكرانية، خلال 24 ساعة الماضية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، تمكن القوات الروسية من تدمير المركز الأوكراني للاستخبارات الإلكترونية، بمن في ذلك 11 من أفراد الطاقم القتالي، و15 متخصصا أجنبيا وصلوا مع الحراس في منطقة نيكولاييف بالقرب من دنيبروبيتروفسك.

وقصفت الصواريخ الروسية 48 منطقة لتمركز الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية، وبطاريتي مدفعية، ومستودعا للذخيرة، بالقرب من "نيكولايفكا" و"بيريستوفوي" في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقصف الطيران الروسي 49 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية أوكرانية، وطاقمي هاون، ومستودع مدفعية، وتم تحييد أكثر من 350 قوميا أوكرانيا متطرفا، وتعطيل 96 وحدة من الأسلحة والمعدات.

كذلك فقد أسقط الدفاع الجوي الروسي مروحية أوكرانية من طراز "مي-24" فوق "غوساروفكا" في منطقة خاركوف، وأسقط طائرة نقل عسكرية أوكرانية تحمل الذخيرة والأسلحة بالقرب من "كريميدوفكا" في منطقة أوديسا.

وتم تدمير وحدات ومعدات لواء هجوم المناطق الوعرة الأوكراني العاشر، بالقرب من محطة "بوكروفسك" بجمهورية دونيتسك الشعبية، أثناء انتشاره، وكان قد وصل لتعزيز المجموعة الأوكرانية في منطقة دونباس.