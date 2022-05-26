وقفة اسناد للأسرى المضربين عن الطعام عواودة وريان في رام الله

شارك العشرات من المواطنين، مساء اليوم الخميس، في مسيرة بمدينة رام الله، إسنادًا للأسيرين المضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهما الإداري، خليل عواودة ورائد ريان.

وحمل المشاركون صور الأسيرين عواودة وريان، ورددوا شعارات تطالب بحريتهما، خاصة بعد أن وصلا إلى مرحلة الخطر، نتيجة استمرارهما في الإضراب.

وأكدوا رفض سياسة الاعتقال الإداري، وأهمية توسيع المشاركة الشعبية في الفعاليات المساندة للأسرى، وعدم تركهم يواجهون مصيرهم وحدهم، خاصة وأن إدارة معتقلات الاحتلال تماطل في الاستجابة لمطلب وضع حد للاعتقال الإداري.

ويواصل الأسير خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا في الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم الـ 85 على التوالي، فيما يخوض الأسير رائد ريان (27 عامًا) من قرية بيت دقو شمال غرب القدس، الإضراب منذ 50 يومًا، رفضًا لاعتقالهما الإداري.