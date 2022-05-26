"حماس" تثمن تصويت البرلمان العراقي على قانون تجريم التطبيع مع الكيان "الإسرائيلي"

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ، اليوم الخميس، تصويت البرلمان العراقي اليوم بالإجماع على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، واعتباره خيانةً عظمى.

وقالت الحركة في تصريح صحفي " إن هذا الموقف يعكس أصالة الشعب العراقي، ومواقفه التاريخية الدَّاعمة لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة"، داعية البرلمانات العربية والإسلامية كافة إلى الاقتداء بهذا القرار المشرّف، الذي يمثّل دعماً كبيراً لشعبنا ونضاله المشروع في مواجهة الاحتلال الغاشم، الذي يعدّ وجوده تهديداً لأمن ومصالح أمَّتنا.

وصوّت مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، بالإجماع على قانون تجريم التطبيع مع ‏الاحتلال.

وأفادت مصادر صحفية عراقية، بأن البرلمان العراقي وافق اليوم وبإجماع كامل أعضاءه على تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال.

وكان قد عقد مجلس النواب العراقي جسلة للتصويت على قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال.

وخلال الجلسة صدرت العديد من الشعارات التي ترفض التطبيع مثل "كلا كلا للتطبيع" و"كلا كلا لإسرائيل"، و"نعم نعن للعراق"