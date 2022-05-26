ما هي طرق علاج الغثيان في المنزل؟، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أهم الطرق التي من الممكن معالجة الغثيان من خلالها في المنزل، حيث يعد الغثيان من الأعراض كثيرة الانتشار لدى الكثيرين، وبعد زيادة البحث عن طرق علاج الغثيان، قررنا كتابة هذا المقال.

ما هي طرق علاج الغثيان في المنزل؟

أسباب الغثيان

للغثيان أسباب مختلفة؛ فقد يكون ناتجاً عن دُوار الحركة، والصداع النصفي، والعصبية، وحصى المرارة، والحمل، وغير ذلك من الحالات، ونقدم لكم طرق علاج الغثيان بالمنزل بفعالية:

شرب النعناع

يُعرف النعناع بآثاره المضادّة للغثيان، ويُعتبر شاي الأعشاب والنعناع حليفين جيدين في مواجهة التسمم الغذائي أو غثيان السفر، يفضل الزيت العطري: 3 قطرات في الماء، قبل 30 دقيقة من المغادرة، لكن لا يُنصح به أثناء الحمل.

ما هي طرق علاج الغثيان في المنزل؟

شرب البابونج بعد كل وجبة

غالباً ما يكون الغثيان ناتجاً عن تقلصات عضلية لا إرادية في الجهاز الهضمي، تؤدي إلى خروج الطعام وتجعلك ترغبين في التقيؤ.

و الخصائص المضادّة للتشنج للبابونج الروماني (يجب عدم الخلط بينها وبين البابونج الألماني الأقل فعالية) تقاوم هذا الشعور المزعج، انقعي ثلاث أزهار في 200 مل من الماء المغلي، واشربي.

الزنجبيل

الزنجبيل يخفف الصداع النصفي ويُحسِّن هضم الطعام، عند تناوله على شكل مسحوق أو شرائط؛ فإنه يخفف من غثيان المرأة الحامل، وتلك الناتجة عن دُوار البحر.

ضعي القليل من الزنجبيل المبشور في زجاجة ماء، واشربي طوال اليوم.

ما هي طرق علاج الغثيان في المنزل؟

ثمرة الموز

غني بالبوتاسيوم وفيتامين بي 6 B6؛ مما يساهم في تهدئة التوتر وتقليل حموضة المعدة بعد أمسية احتفالية.

يمكنك أيضاً التركيز على صدور الدجاج أو السبانخ أو جنين القمح، وهي غنية أيضاً بفيتامين B6.

التنفس بعمق

يخفف التنفس البطيء والثابت مع وضعية الجلوس، من التشنجات، على العكس من ذلك؛ فإنَّ الانحناء إلى الأمام يخلق ضغطاً على المعدة؛ مما يَزيد من ارتداد الحمض ويزيد من الغثيان.

إضافة صودا الخبز والليمون

الأول يعمل ضد ارتجاع المريء، والثاني يعزز الهضم، امزجي ملعقة كبيرة من صودا الخبز وعصير الليمون في كوب، وخففي بالماء الفوار، فعّال أيضاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.