طريقة عمل الدونات المقلية مكتوبة منال العالم..طريقة عمل الدونات سهلة2022، تواصل السيدة العربية بشكل دائم البحث عن أفضل الحلويات وأسهلها في الوقت والجهد، من أجل كسب وقتها لبيتها وأطفالها، لذلك سنخصص لكم في فريق "فلسطين اليوم "، هذه المقالة للحديث عن طريقة عمل الدونات المقلية، وذلك بعد رصد فريق العمل عمليات البحث على محرك قوقل العالمي بشكل دائما ومستمر وخاصة في الساعات الماضية، لذلك من أجل راحة السيدة العربية وضعنا لكم هذه المقالة للحديث عن طريقة عمل الدونات الاصلية وكذلك طريقة عمل الدونات المقلية منال العالم

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طريقة عمل الدونات المقلية منال العالم

طريقة عمل الدونات المقلية بدون بيض

العجينة

2 2/1كوبدقيق

1ملعقة كبيرةخميرة فورية ناعمة

2/1 ملعقة صغيرة

ملح2/1ملعقة صغيرة

بيكنج باودر4/1

كوب سكر1

حبة كبيرة بيض1

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة 3

ملعقة كبيرة سمن نباتي أبيض

2/1 ملعقة صغيرة

برش برتقال ناعم 4/1

ملعقة صغيرة قرفة

4/3 كوب حليب دافئ

مقادير الدونات الهشة

طريقة عمل الدونات سهلة

تغطية السكر

2 كوب سكر ناعم،بودرة

2/1ملعقة صغيرة فانيليا،سائلة

1ملعقة كبيرة كريمة أو حليب

دونات مقلية هشه

تغطية الشوكولاتة

2 كوب سكر ناعم،بودرة

3-2 ملعقة كبيرة بودرة الكاكاو السادة

2-1 ملعقة كبيرة كريمة أو حليب

طريقة التحضير الدونات المقلية منال العالم

طريقة عمل الدونات الاصلية

في وعاء الخلاط ضعي الدقيق، الخميرة، الملح، البكينج باودر، السكر، البيض، الفانيليا، السمن، برش البرتقال، القرفة والحليب. ثبتي مضرب العجين، شغلي على سرعة متوسطة إلى أن تحصلي على عجينة ناعمة وملساء.

ضعي العجينة في طبق مدهون بالزيت. ادهني سطح العجينة بقليل من الزيت. غلفي العجينة بقطعة من النايلون وضعيها في مكان دافئ لمدة ساعة إلى أن يتضاعف حجمها.

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على سطح مرشوش بالدقيق ضعي العجينة ومديها بالنشابة إلى سماكة ٥ ملم تقريبا.

باستعمال قطاعات بسكويت مستديرة قطعي العجينة إلى دوائر حسب المقاس الذي تفضلين. اقطعي دائرة صغيرة في وسط كل دائرة كبيرة. ضعي الدوائر في طبق مرشوش بالدقيق. غطي العجينة بقطعة من النايلون ودعيها في مكان دافئ لمدة ١٥ دقيقة.

في مقلاة عميقة ضعي مقدار من الزيت بحيث يكون بارتفاع ٢ بوصة. ضعي المقلاة على نار متوسطة إلى أن يسخن الزيت تماما.

ضعي عدة دوائر من الدونت في الزيت، قلبي بملقعة ذات ثقوب إلى أن تصبح الدونت ذهبية اللون. ضعي الدونت على قطعة من ورق المطبخ لتتخلص من الزيت الفائض. دعي الدونت لتبرد تماما قبل التزيين.

تغطية السكر: في طبق عميق ضعي السكر، الفانيليا والكريمة، قلبي المواد بالشوكة لتحصلي على كريمة ناعمة وسميكة القوام.

اضيفي بضع قطرات من لون الطعام على تغطية السكر وقلبي لتحصلي على كريمة ملونة.

تغطية الشوكولاتة: في طبق عميق ضعي السكر، بودرة الكاكاو والكريمة، قلبي بالشوكة إلى أن تحصلي على صلصة سميكة القوام.

. اغمسي حبات الدونت في الشوكولاتة لتغطي السطح فقط. زيني بالفارماسيلي او زيني بتغطية السكر الملونة. قدميها باردة

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وصفة دونات مكتوبة

طريقة عمل الدونات المقلية

وفي نهاية مقالنا الذي حمل عنوان طريقة عمل الدونات المقلية مكتوبة منال العالم..طريقة عمل الدونات سهلة2022، سنرفق لكم مقطع فيديو ورابط للوصول للعديد من وصفات الحلويات سواء كان على طريقة منال العالم وغيرها من الشيف العربي من خلال زيارة زاوية الحلويات والوصفات في موقعنا من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــــا