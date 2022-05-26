ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية

ارتفاع أسعار في الأسواق العالمية، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار النفط في الأسواق العالمية في هذا المقال، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع من قبل المستثمرين والتجار حول العالم، قررنا كتابة هذا المقال.

ارتفاع أسعار في الأسواق العالمية

ارتفاع أسعار النفط اليوم

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، لتواصل أداء حذرا هذا الأسبوع وسط مؤشرات على شح الإمدادات وقرب صدام أوروبي روسي.

ويُشار إلى أنه يبحث الاتحاد الأوروبي مع المجر خططا لحظر الواردات من روسيا، ثاني أكبر مصدر للخام في العالم، بعد أن غزت أوكرانيا.

ارتفاع أسعار في الأسواق العالمية

أسعار النفط اليوم

خام برنت

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو تموز 47 سنتا أو 0.41 % إلى 114.50 دولار للبرميل في الساعة 0656 بتوقيت جرينتش.

خام غرب تكساس

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو تموز 53 سنتا أو 0.48 % إلى 110.86 دولار للبرميل.

ارتفاع أسعار في الأسواق العالمية

المخزونات الأمريكية

وأدى انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 20 مايو أيار، بعد ارتفاع الصادرات، إلى دعم السوق أمس الأربعاء.

وقال محللون إن سحب المخزون واحتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي، ردا على ما تطلق عليه موسكو "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، دفع الأسعار إلى الارتفاع.

ارتفاع أسعار في الأسواق العالمية

الصدام الأوروبي الروسي

وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في (إس.بي.أي) لإدارة الأصول في مذكرة :"ينصب التركيز في أسواق النفط على قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد الأسبوع المقبل، والتي ستُبذل فيها محاولة أخرى للاتفاق على فرض حظر على النفط الروسي يشمل نطاق دول التكتل".

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أمس الأربعاء:" إنه واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الاجتماع المقبل للمجلس في 30 مايو أيار".