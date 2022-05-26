لليوم الـ146.. يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال

يواصل المعتقلون الإداريون، اليوم الخميس، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم ال146، رفضاً للاعتقال الإداري.

وقال نادي الأسير:"إن المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم ال146، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداريّ".

وأضاف النادي :"وإلى جانب مقاطعتهم للمحاكم، بدأوا بتنفيذ خطوات نضالية، من خلال برنامج يستند على العصيان والتّمرد، ونفذوا أول خطواتهم بالامتناع عن الوقوف عن العدد يوم الثلاثاء الماضي"

ويُشار إلى أن الأسرى الإداريون، كانوا قد أعلنوا عن خطوات نضالية لتعزيز خطوة مقاطعة المحاكم، من خلال خطوات العصيان والتّمرد، وسيتم الإعلان عن كل خطوة مقرّرة يوم تنفيذها.