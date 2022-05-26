الاحتلال يقرر الإفراج عن الطفل المصاب خالد سمحان من رام الله

قررت ما تسمى بـ"محكمة "عوفر" العسكرية، اليوم الخميس، الإفراج عن الطفل المصاب خالد سمحان من بلدة رأس كركر غرب رام الله بالضفة المحتلة.

وبدوره، قال لطفي سمحان والد الطفل المصاب :"إن المحكمة "الإسرائيلية" أصدرت قرارا يقضي بالإفراج عن خالد، بشرط الحبس المنزلي لمدة 30 يوما، ودفع غرامة مالية بـ5 آلاف شيقل وكفالات شخصية وقعها والداه".

وكان قد نقل الطفل المصاب عند اعتقاله إلى مستشفى "تل هاشومير" داخل أراضي 48، وخلال ساعات مساء ذلك اليوم اقتادته شرطة الاحتلال للتحقيق رغم إصابته، واقتيد إلى المحكمة مكبلاً، فيما بدت عليه علامات التعب والإرهاق، نتيجة الإصابة والاعتداء الذي تعرض له من قبل محققي شرطة الاحتلال، إضافة إلى اعتداء جنود الاحتلال عليه بأعقاب البنادق عند اعتقاله.

واكد والد الطفل المصاب سمحان، انه سيتم إطلاق سراح نجله اليوم وسيتوجه به الى المستشفى لتلقي العلاج.

ويُشار إلى أنه عقدت المحكمة جلسة، أمس الأربعاء، قررت الافراج عنه، الا ان شرطة الاحتلال استأنفت على القرار.

جدير ذكره أن الطفل المصاب سرحان اعتقل بعد إطلاق النار عليه قرب مدخل قرية رأس كركر غرب رام الله، حيث أصيب بالرصاص الحي في منطقة الفخذ.