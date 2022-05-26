"حماس" تحذر قادة الاحتلال من أيّة حسابات خاطئة في القدس والأقصى

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، جماهير شعبنا الفلسطيني إلى المشاركة الفاعلة والحشد الواسع، في فجر يوم الأحد القادم، الموافق 29/5/2022، عبر شدّ الرّحال إلى المسجد الأقصى، والرّباط والاعتكاف فيه، وأداء صلاة الضحى، والثبات في كلّ ساحاته وأبوابه وأركانه المباركة، دفاعاً عنه، وإفشالاً لمخططات المستوطنين الصهاينة باقتحامه وتدنيسه وبأداء طقوسٍ استفزازيةٍ داخل باحاته.

واشادة الحركة في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، ببطولات أبناء شعبنا في التضحية والدفاع عن القدس والمسجد الأقصى، في كل محطّات الصراع مع هذا العدو الغاشم، محذراً قادة الاحتلال من أيّة حسابات خاطئة في القدس والأقصى.

وأكدت حماس في بيانها على المضي بكل قوّة وإصرار ويقين، في الدّفاع عن قدسنا وأقصانا وحقوقنا الوطنية.

وفيما يلي نص التصريح كاملاً:

🚨 تصريح صحفي ••••

مع فجر الأحد القادم؛ الأقصى ينتظر هبَّتكم لنصرته وإفشال مخططات الاحتلال الغاشم

تدعو حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، جماهير شعبنا الفلسطيني إلى المشاركة الفاعلة والحشد الواسع، في فجر يوم الأحد القادم، الموافق 29/5/2022، عبر شدّ الرّحال إلى المسجد الأقصى، والرّباط والاعتكاف فيه، وأداء صلاة الضحى، والثبات في كلّ ساحاته وأبوابه وأركانه المباركة، دفاعاً عنه، وإفشالاً لمخططات المستوطنين الصهاينة باقتحامه وتدنيسه وبأداء طقوسٍ استفزازيةٍ داخل باحاته.

إنَّنا في حركة حماس، وإذ نشيد ونعتزّ ببطولات أبناء شعبنا في التضحية والدفاع عن القدس والمسجد الأقصى، في كل محطّات الصراع مع هذا العدو الغاشم؛ فإنَّنا نحذّر قادة الاحتلال من أيّة حسابات خاطئة في القدس والأقصى، ونجدّد التأكيد على أننا ماضون بكل قوّة وإصرار ويقين، في الدّفاع عن قدسنا وأقصانا وحقوقنا الوطنية.

حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

الخميس: 25 شوَّال 1443هـ

الموافق: 26 مايو/أيَّار 2022م