صحيفة عبرية: مسؤولون أمريكيون طلبوا من "إسرائيل" إعادة النظر في مسار "مسيرة الاعلام"

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن مسؤولون أمريكيون طلبوا من "إسرائيل" إعادة النظر في مسار "مسيرة الاعلام".

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية :"إن مسؤولون أمريكيون طالبوا مسؤولين "إسرائيليين" بإعادة النظر في مسار مسيرة الأعلام في القدس خشية توتر الوضع".

ودعت، مؤخراً ما تسمى بـ"جماعات الهيكل" المتطرفة المستوطنين لاقتحام جماعي للمسجد الأقصى الأحد المقبل، وحمل الأعلام "الإسرائيلية" فيما يسمونه بـ"يوم القدس".

وكان نشر جيش الاحتلال المزيد من الغرف المحصنة في سيديروت خشية من إطلاق صواريخ من غزة يوم الأحد القادم، والذي يتزامن مع انطلاق مسيرة الأعلام التي ينظمها الاحتلال في باب العامود بالقدس المحتلة.