تكلّيف حسين الشيخ بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

كلّف رئيس السلطة محمود عباس، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة التحرير الوطني "فتح" حسين الشيخ، بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، إن عباس كلّف الشيخ، الأربعاء، بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية.

ويخلف الشيخ في هذا المنصب، صائب عريقات، الذي توفي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ومنذ وفاة عريقات، بقي منصبه الرفيع، شاغرا.

وأشار أبو يوسف، إلى أن النظام الداخلي للمنظمة، ينص على انتخاب أمين السر في اجتماع اللجنة التنفيذية.

لكنه أضاف مستدركا: "يحق للرئيس، إصدار قرارات تخص ملء شواغر، حول قضايا لها علاقة بالمهمات، إلى حين البت في الموضوع من قبل اللجنة التنفيذية للمنظمة، ويحق للرئيس تكليف الأعضاء بملفات، بما يرتئيه مناسبا".

وإضافة إلى موقعيه في المنظمة وحركة "فتح"، يرأس الشيخ هيئة الشؤون المدنية، وهي جهة التواصل الحكومية مع الجانب الإسرائيلي.

والخميس، غيّر الشيخ صفته على حسابه في تويتر من "عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية" إلى "أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية".

وفي فبراير/شباط، اختار المجلس المركزي الفلسطيني حسين الشيخ، بدلًا عن الراحل صائب عريقات في اللجنة التنفيذية، ومحمد مصطفى مكان حنان عشراوي التي كانت قدمت استقالتها.

والشيخ من مواليد مدينة رام الله في الضفة الغربية عام 1960.

وفي السنوات الأخيرة يظهر الشيخ، بشكل دائم إلى جانب الرئيس الفلسطيني عند استقباله شخصيات ووفودا سياسية، كما يرافقه في معظم جولاته الخارجية.



