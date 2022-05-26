دمشق: "الجهاد الإسلامي" تبارك للجبهة الشعبية نجاح مؤتمرها العام بدورته الثامنة

زار وفدٌ من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين-الساحة السورية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،في مكتبها بدمشق يترأسه ممثل الحركة في سورية اسماعيل السنداوي، لتقديم التهنئة للقيادة بنجاح مؤتمرها العام بدورته الثامنة.

وأشار السنداوي خلال حديثه إلى أن الجبهة الشعبية أثبتت نفسها من خلال التضحيات الكبيرة التي قدمتها على طريق التحرير والاستقلال، مبيناً أننا بحاجة لتعزيز حضور وفعل المقاومة في كل الأرض المحتلة لزعزعة استقرار العدو واستنزافه.

ونوه أن القضية الفلسطينية تواجه مخاطر وتحديات عديدة، تحتاج منا أن نكرس وحدتنا الوطنية على أساس المقاومة.

وبدوره، أكد الأمين المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد تقبلهم لنتائج المؤتمر العام الثامن للجبهة الشعبية، موضحاً: "أن ما جرى من تطبيق للنظام الداخلي، وتقاليد متبعة تاريخياً نتقيد فيها كلنا".

وشدد على عمق العلاقة الإستراتيجية التي تربط الجبهة الشعبية؛ بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وتقدم فؤاد بالتحية لكتيبة جنين وكتيبة نابلس، معتبراً أنها نماذج ملهمة.