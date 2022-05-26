بالفيديو الفيديو الذي سبب بكاء الملك الأردني عبدالله الثاني خلال حفل عيد الاستقلال؟!- ما قصة علي شجراوي الذي أبكى الملك الأردني؟

الفيديو الذي سبب بكاء الملك الأردني عبدالله الثاني خلال حفل عيد الاستقلال؟!- ما قصة علي شجراوي الذي أبكى الملك الأردني؟، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، مقطع الفيديو لتأثر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حيث لم يتمالك نفسه لتذرف عيناه الدموع أمام الجميع خلال الاحتفال بعيد الاستقلال الـ76 الذي أقيم، مساء الأربعاء في قصر الحسينية، كما لاحظ فريقنا زيادة البحث عن قصة الشاب علي شجرواي الذي كان يروي قصته وتسبب في بكاء الملك الأردني عبد الله الثاني، لذلك سنقدم لكم الفيديو الذي سبب بكاء الملك الأردني عبدالله الثاني خلال حفل عيد الاستقلال؟!- ما قصة علي شجراوي الذي أبكى الملك الأردني؟.

الفيديو الذي سبب بكاء الملك الأردني عبدالله الثاني خلال حفل عيد الاستقلال؟!

وحسب الفيديو، فقد تأثر الملك عبدالله الثاني بقصة شاب أردني من الزرقاء، مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية يدعى علي شجراوي رواها بنفسه من خلال مقطع فيديو مسجل تم عرضه في الحفل.

ما قصة علي شجراوي الذي أبكى الملك الأردني؟

وبحسب الفيديو، فقد روى شجراوي قصة فقره وكفاحه ونجاحه ليكون مديرا لشركة رأسمالها مليارات الدولارات رغم صغر سنه. وخلال الفيديو المباشر للاحتفال لم يتمالك جلالة الملك دموعه خلال حديث الشاب علي شجراوي عن قصة كفاحه.

وتحدث "شجراوي" عن أكثر شخصيتين مؤثرتين في حياته، مؤكدا بأن الشخص الأول هو والده “الفقير” الذي ضحى بالكثير ليكمل ابنه تعليمه ويصل إلى ما وصل إليه، وكذلك الملك عبدالله الثاني، الذي روى عنه موقفا يثبت بأنه أب للأردنيين.

وقال الشاب انه عانى الفقر قبل ان يحظى بفرصة تعليمية في أكاديمية “كينغر أكاديمي” من خلال منحة تفوق، كما تطرق الشاب لقصة تظهر تواضع الملك عبدالله خلال رحلة إلى وادي رم أجلسه فيها مكانه بينما هو اكتفى بالجلوس أرضا.

يشار إلى أن الأردن، احتفل أمس الأربعاء، بذكرى عيد الاستقلال الـ76، حيث وجّه الملك عبدالله الثاني خطابا لتهنئة الشعب تضمن استعمال عبارة "الأردن الجديد" لأول مرة في خطاب ملكي، معلنا بأن المملكة الجديدة ستكون لـ"الأجيال الشابة".