موعد امتحانات التوجيهي في فلسطين 2022، بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة إلى أسبوعين آخرين، من أجل تعويض ما فات الطلبة من مواضيع ودروس، بفعل إضراب المعلمين الذي استمر طويلا دون التوصل إلى اتفاق يرضيهم من الحكومة، بات شغل الطلبة البحث عن موعد امتحانات التوجيهي الجديد 2022 في فلسطين، فهذه السنة تعد من أهم السنوات بالنسبة إليهم، وهي علامة فارقة في مسيرتهم الحياتية، فهي التي تحدد مستقبلهم سواء بالتوجه إلى الجامعات أو إلى الحياة العملية والمهنية.

الموعد الجديد لامتحانات التوجيهي في فلسطين

وقررت وزارة التربية والتعليم قبل أيام قليلة تغيير موعد امتحانات التوجيهي في فلسطين 2022، إذ عملت على تأخيرها لمدة أسبوعين، وهذا التأجيل شكال كل محافظات الوطن، كونه في العادة يتقدم الطلبة في جميع بلدات الوطن في آن واحد، محركات في هذه الأثناء تتصدر قضية البحث عن الموعد الجديد لامتحانات التوجيهي في فلسطين، وهنا نحن في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، ننشر لكم الموعد الجديد لامتحانات التوجيهي في فلسطين 2022.

أسباب تأجيل امتحانات الثانوية العامة في فلسطين

وكان من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي في فلسطين لسنة 2022، في تاريخ 7/6/ 2022، إلا أن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أصدرت قرارا بتأجيل عقد الامتحانات، لهذا بدأ التساؤل عن أسباب تأجيل امتحانات الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين، لأن الآلاف من الطلبة في محافظات الوطن ينتظرون بدء انطلاق أول امتحان للتوجيهي حتى ينتهون من هذا الملف الذي يؤرقهم، لأنهم يعتبرونه مفصلا في حياتهم.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2022 في فلسطين

وتذرعت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أسباب إقدامها على تأجيل امتحانات الثانوية العامة لهذا العام 2022، وذلك وفق بيان صدر عنها، وشرع الطلبة بالتساؤل عن لماذا تأجلت امتحانات الثانوية العامة في فلسطين، وهل التأجيل اقتصر على محافظات الضفة المحتلة والقدس، أم أن التأجيل في جميع محافظات الوطن ويشمل قطاع غزة، هذه الأسئلة باتت الشغل الشاغل للطلبة الذين ينتظرون بدء تقديم امتحانات التوجيهي على أحر من الجمر، لكن الوزارة قالت إنها بهدف تعويض الطلبة الدروس والمواضيع التي فاتتهم نتيجة إضراب المعلمين.