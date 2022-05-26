5 فلسطينيين مفقودين بحادثة غرق المركب قبالة السواحل التونسية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن خمسة مواطنين فلسطينيين من المقيمين في سوريا، كانوا على متن المركب الذي غرق قبالة السواحل التونسية، وهم حالياً في عداد المفقودين.

وأضافت الخارجية في بيان صحفي اليوم الخميس، أنها تتابع قضية غرق المركب قبالة السواحل التونسية للاطلاع على أوضاع المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا على المركب والاطمئنان عليهم.

أكد السفير أحمد الديك أن طاقم سفارة دولة فلسطين الذي توجه إلى مدينة صفاقس التقى بالفتاتين اللتين نجتا من هذا الحادث المؤلم واطمأن على أوضاعهما الصحية والنفسية وتابع جميع احتياجاتهما.

وأشار الى أن سفير دولة فلسطين لدى تونس السفير هايل الفاهوم يتابع شخصياً هذه الحادثة ويجري جميع الاتصالات اللازمة مع الجهات التونسية المختصة للحصول على المزيد من المعلومات أو التفاصيل التي تتعلق بمواطنينا المفقودين.