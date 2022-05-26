بدأ العد التنازلي لموعد وقفة عرفات 2022 وموعد إجازة عيد الأضحى 2022 في مصر، التي يقف فيها المسلمون على جبل عرفات، الذي يعتبر أحد أهم مناسك الحج، التي ستبدأ قريباً وينتظرها المسلمون في كل العالم، لإحياء فعاليات عيد الأضحى المبارك 2022، لذا يبحث المصريون تحديداً عن موعد وقفة عرفات 2022 وموعد إجازة عيد الأضحى 2022 في مصر.

وقفة عرفات 2022 وموعد إجازة عيد الأضحى 2022 في مصر

ويوافق يوم عرفة أو وقفة عرفات 2022 يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويقع جبل عرفة شرق مكة على الطريق الرابط بينها وبين الطائف بحوالي 22 كم، وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلو مترات من مزدلفة.

ويبحث المصريون خلال هذه الأيام عن موعد وقفة عرفات 2022، وموعد إجازة عيد الأضحى 2022 في مصر

موعد وقفة عرفات 2022 وموعد إجازة عيد الأضحى 2022 في مصر

يحدد المعهد القومي للفلك موعد وقفة عرفات 2022 بعد رؤية هلال شهر ذى الحجة التي توافق وقفة عرفات 2022 فيه اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وأكد معهد الفلك أن هلال ذى الحجة لن يولد عند غروب شمس يوم الثلاثاء 29 من ذي القعـدة 1443 هـ الموافق 28 يونيو، وبذلك يكون يوم الأربعـاء 29 يونيو هو المتمم لشهـر ذي القعـدة 1443 هـ، وتكون غرة شهر ذى الحجـة 1443 هـ فلكيـاً يوم الخميس 30 يونيه ، وتكون وقفة عرفات لعام 1443 هـ فلكياً يوم الجمعـة 8 يوليو 2022 ، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1443 هـ فلكيا يوم السبت 9 يوليو 2022.

وتستمر إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، حتي يوم الثلاثاء 12 يوليو، على أن تكون وقفة عرفات 2022 يوم الجمعة الموافق 8 يوليو المقبل.

ولن تكون إجازة وقفة عرفات 2022 وعيد الأضحى هما الأخيرين في عام 2022، بل سيكون هناك عدد من الإجازات الرسمية خلال الشهور المتبقية من عام 2022، وتعرض الدستور إجازات 2022 التي يحصل عليها المصريون خلال هذا العام .

في 23 يوليو 2022 والذي يوافق يوم السبت، إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة يوليو، ومن المقرر أن يتم ترحيلها إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع، وفي ذات الشهر يحصل المصريون على إجازة رسمية أخرى وهي إجازة رأس السنة الهجري وتوافق يوم السبت ومن المتوقع ترحيلها أيضا إلى نهاية الأسبوع.

وخلال شهر أكتوبر يحصل المصريون على إجازة رسمية في يوم الخميس 6 أكتوبر بمناسبة احتفال المصريين بمناسبة حرب 6 أكتوبر المجيد وانتصار القوات المصرية على العدو الصهيوني، وفي ذات الشهر يحصل المصريون على إجازة رسمية يوم السبت الموافق 8 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة مولد النبوي الشريف، لتكون هي آخر الإجازات الرسمية والعطلات الرسمية 2022.

موعد يوم عرفة 2022 وعيد الأضحى المبارك 2022 في جميع الدول العربية والإسلامية

وفقاً للمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك 2022 سيكون وفقا لحساباتنا الفلكية، يوم السبت 9 يوليو/ تموز المقبل، وستكون وقفة العيد الجمعة 8 يوليو/ تموز.

ورغم أن الموعد محدد سلفا، وفق الحسابات الفلكية، إلا أن ذلك لا يغني عن الرؤية الشرعية، التي غالبا ما تؤيد تلك الحسابات، كما يؤكد القاضي، مشيرا إلى وجود أكثر من 6 مواقع لرصد ورؤية أهلة الشهور العربية بالتنسيق مع اللجان الشرعية بدار الإفتاء المصرية والجهات المعنية بالمحافظات المختلفة.

وتابع أن الإعلان الرسمي عن مواعيد عيد الأضحى والوقفة يكون للجهات المختصة التي تقوم بذلك بعد التنسيق مع المملكة العربية السعودية، نظرا لارتباط مناسبة عيد الأضحى بمناسك الحج.

ويضيف أن المعهد من جانبه أيضا يكون على تواصل دائم مع الجهات المعنية بالدول المختلفة المهتمة بمجالات الفلك لمتابعة أي متغيرات أو مستجدات في هذا الشأن، خاصة دولة المملكة العربية السعودية.