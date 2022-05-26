يبحث عشاق الكرة المستديرة عن موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 -القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2022، والتي من المقرر أن يكون موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، بين ناديي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الأسباني، التي تشهد حماساً شديداً بين الجمهور في كافة أنحاء العالم، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 -القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2022.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 -القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2022

ووجود النجم المصري محمد صلاح في صفوف ليفربول، يمنح المباراة أهمية خاصة، لكن أيضا هناك أسباب أخرى تزيد من أهمية مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، سوف نستعرضها في هذا الموضوع.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول و ريال مدريد التشكيل المتوقع لليفر

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد وإبراهيما كوناتي وفان دايك، وروبرتسون

خط الوسط: فابينيو وتياجو ألكانتارا وجوردن هندرسون خط الهجوم: محمد صلاح وساديو ماني ولويس دياز

التشكيل المتوقع لريال مدريد امام ليفربول فى المباراة النهائية لدورى الابطال :

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ميندي – ميليتاو – الابا – كارفخال

خط الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كيروس – فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد نهائى دورى ابطال اوروبا 2022 والقنوات الناقلة للمباراة

موعد صرف رواتب الضمان المطور لشهر مايو في المملكة العربية السعودية المحتويات أهمية نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام العالم ينتظر مشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا السبب موعد نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة أهمية نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام تأتي أهمية اللقاء في المقام الأول، كونه النهائي الثاني الذي يجمع بين ريال مدريد وليفربول، بعد نهائي دوري الأبطال 2018، والذي ظفر به النادي الملكي وشهد إصابة الفرعون المصري محمد صلاح.

ومن الأمور التي تزيد من حماس نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، هو أن ريال مدريد غائب عن البطولة منذ أربع سنوات، عندما حققها على حساب ليفربول الإنجليزي. وعلى الجانب الآخر نادي ليفربول يطمح هو ولا عبيه ومديره الفني، الألماني يورجن كلوب، في تحقيق إنجاز خاص، بأن يحصل على بطولة دوري أبطال أوروبا، ويذهب إلى كأس العالم للأندية، وبذلك يكون قد خسر الدوري الإنجليزي فقط هذا العام.

العالم ينتظر مشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا السبب بالتأكيد بطولة دوري أبطال أوروبا هي من أهم البطولات، ويأتي ترتيبها بعد كأس العالم وبطولة أمم أوروبا (اليورو) وتحظى بنسب مشاهدة عالية في كل مكان في العالم. ولكن نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، له مذاق خاص، وما يجعل كل نجوم العالم يتابعونه قبل الجماهير العادية؛ هي تصريحات النجم محمد صلاح، والتي أثارت الجدل مؤخرا، حول رغبته في مواجهة ريال مدريد في النهائي.

وتلك التصريحات جعلت الكل في حالة شغف كبير لمشاهدة النهائي، ورؤية محمد صلاح في أرضية الملعب، وماذا سوف يفعل أمام ريال مدريد الذي تمنى مواجهته. موعد نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة تم تحديد يوم السبت المقبل 28 مايو 2022، موعدا لنهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد، على ملعب “دو فرانس” في العاصمة الفرنسية باريس. وتقام المباراة في الساعة التاسعة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، والثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا

من المنتظر أن تذاع مباراة نهائي دوري الأبطال على القنوات التالية:

– بي إن سبورت 1 HD Premium.

– بي إن سبورت English beIN 4K HD.

– بي إن سبورت beIN 4K HDR.