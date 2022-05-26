مصدر خاص لـ"فلسطين اليوم" يوضح سبب الاجتماع الطارئ للفصائل بغزة عصر اليوم

قالت مصادر خاصة: "إن اجتماعاً فصائلياً طارئاً سيعقد عصر اليوم الخميس 26/5/2022، لبحث سبل التصدي لمسيرة الأعلام في القدس المحتلة".

وأوضحت المصادر لمراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الاجتماع الذي سيعقد اليوم ستشارك فيه كافة القوى والفصائل الفلسطينية، حيث سيبحث سبل التصدي لمسيرة الأعلام واقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، المزمع تنفيذها يوم الأحد 29/5/2022.

وبينت المصادر، أن الاجتماع سيبحث موقفاً فلسطينياً موحداً للرد والتصدي لمسيرة الأعلام الصهيونية.

يشار، إلى أن حالة من التأهب القصوى في المقاومة الفلسطينية، وداخل "إسرائيل"، على خلفية السماح بمرور مسيرة الأعلام بباب العامود التي من شأنها أن تنذر بتصعيد جديد، فنشر الاحتلال منظومة القبة الحديدية قرب الحدود مع قطاع غزة تحسباً لرد فعل من المقاومة.

وتصر "إسرائيل" على السماح لمرور مسيرة الأعلام، فيما أصدرت شرطة الاحتلال، أوامر بحماية هذه المسيرة، والاستعداد لها وتأمينها، والاستعداد لإخلاء المشاركين في "مسيرة الأعلام" في حال "احتمال إطلاق صواريخ نحو القدس".