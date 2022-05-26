متى يبدأ كأس العالم 2022 في قطر- موعد أول مباراة في كأس العالم 2022 في قطر، تعود عشاق كرة القدم في العالم، على متابعة مباريات كأس العالم في فصل الصيف، خاصة في شهر يونيو، لكن هذه المرة تغير موعد إقامة البطولة التي ينتظرها عشاق كرة القدم على مستوى العالم مرة كل أربع أعوام، فهي ستقام في فصل الشتاء، في دولة قطر، وتحديدا في شهري نوفمبر من العام الجاري، وتنتهي في ديسمبر من ذات العالم.

متى يبدأ كأس العالم 2022 في قطر

متى يبدأ كأس العالم 2022 في قطر- موعد أول مباراة في كأس العالم 2022 في قطر، ومن المرر أن تستضيف قطر نسخة كأس العالم 2022، في سابقة تاريخية، فهي تعد أول دولة عربية على الاطلاق تنظم فيها مسابقة كأس العالم على مر التاريخ، لكن المسابقة أقيمت قبل ذلك في قارة آسيا، وتحديدا نسخة 2002، بعدما استضافت كوريا الجنوبية واليابان نسخة 2002، ويتساءل الناس حاليا عن متى يبدأ كأس العالم 2022 في قطر، فالدولة الخليجية جهزت كل ما يخطر على بال عاشق كرة القدم، لإنجاح إقامة تلك البطولة على أكمل وجه، ويحرص فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر لكم موعد كأس العالم في قطر 2022.

موعد كأس العالم في قطر 2022

ويهتم الملايين من محبي كرة القدم حول العالم، بمشاهدة مجربات ومباريات كأس العالم في قطر 2022، فهم ينتظرون تنظيم هذه المسابقة مرة كل أربعة سنوات، وتقام بين منتخبات وليس بين أندية كما يحدث في البطولات الأخرى، وتنظم مرة واحدة كل 4 سنوات، لهذا تجد محبي كرة القدم حول العالم، ينتظرون تنظيم هذه البطولة على أحر من الجمر.

عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر

من المقرر أن يشارك في كأس العالم القادم 32 منتخبًا، من قارات العالم المختلفة وستكون تقسيمتهم على النحو التالي:

قارة أوروبا: 13 مقعدًا، قارة إفريقيا: 5 مقاعد، قارة آسيا: 4 مقاعد ونصف، قارة أمريكا الجنوبية: 4 مقاعد ونصف، قارة أمريكا الشمالية: 3 مقاعد ونصف، أوقيانوسيا: نصف مقعد، بالإضافة إلى منتخب قطر مستضيف البطولة.