تفاصيل مشروع تشغيل 600 خريج لمدة ثلاثة أشهر كتجربة أولى في غزة

أعلن وكيل وزارة العمل بغزة م. إيهاب الغصين اليوم الخميس 26/5/2022 ، ان الحكومة تنفذ مشروع "صمود" للتشغيل المؤقت لتشغيل 600 خريج لمدة ثلاثة أشهر كتجربة أولى.

وبين خلال تصريحات لصوت الاقصى ان برنامج "صمود" يستهدف الخريجين في هذه الفترة، ونأمل من الحكومة اعتماده وتكراره بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر ، إذا ثبت نجاحه ، موضحاً ان طريقة الاستفادة من المشاريع تتم من خلال معايير محددة بوزارة العمل، ولدينا 23 معيار، ونعمل من خلالها على ترتيب الباحثين المسجلين عبر رابط "الجودة" الذي أطلقته الوزارة العام الماضي

وقال "سجل على الرابط ما يقارب 80 ألف خريج، الى جانب أعداد أخرى من العمال، واستهدفنا حسب الترتيب أول 600 للاستفادة من مشروع "صمود" بشرط عدم الاستفادة السابقة ط، موضحاً ان ما يقارب من 45% من المشروع يذهب لتخصصات التربية وخاصة التعليم الأساسي، ومعظمهم لا يعمل في مجال تخصصه، ونحاول عمل مواءمة للعمل في مجالات قريبة من تخصصهم

وبشأن ذوي الاعاقة : اشار "أخذنا بعين الاعتبار للاستفادة من المشروع، ذوي الإعاقة بنسبة أكثر من 6% واعتماد نسبة الذكور والاناث في المشروع من 60% الى 40% ، وبدأنا بالأمس لقاء مع كافة النقابات ووضعناهم بصورة التفاصيل حول المشروع وسلمناهم الأعداد والأسماء التي يتم فرزها عن طريقهم

واوضح تم البدء بدورة تأهيل وظيفي للمستهدفين من مشروع "صمود" قبل أيام، لإكسابهم بعض الخبرات قبل دخولهم لسوق العمل ، متوقعاً مع بداية شهر "يونيو" البدء بفرز المستهدفين من المشروع على المؤسسات المختلفة بالتعاون مع النقابات.