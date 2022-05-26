نماذج محلولة للامتحانات النهائية في اللغة العربية 2022 ، يبحث طلاب الثانوية العامة خلال هذه الايام عن نماذج امتحانات في اللغة العربية ، وخاصة بعد قرار وزارة التربية والتعليم في رام الله بتأجيل موعد الامتحانات ليكون موعد الامتحانات يوم 14/6/2022 ، بدلاً من 7/6/2022 وخاصة بعد الاضرابات التي كانت في الضفة المحتلة ، لتقرر التجديد لمدة اسبوع لتعويض الفاقد التعليمي ، الامتحانات التي تأتي هذا العام بعيداً عن التسهيلات ككل عام لخلوها من الاحداث كما جرى العام الماضي الذي جاء بعد حرب ضروس ، وتقدم لكم وكالة فلسطين اليوم" نماذج محلولة للامتحانات النهائية في اللغة العربية 2022 .

نماذج محلولة للامتحانات النهائية في اللغة العربية 2022

أجلت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، 23 مايو 2022، موعد امتحانات الثانوية العامة في محافظات الوطن للدورتين الأولى والثانية لعام 2022، وذلك بهدف تعويض الفاقد التعليمي للطلبة، معلنة الجدول الجديد لامتحانات الثانوية العامة.

نماذج محلولة للامتحانات النهائية في اللغة العربية 2022

جدول امتحانات توجيهي 2022 في فلسطين، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن المواعيد الجديدة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2022 الدورة الأولى والثانية ، موضحة أن الامتحانات تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 14/6/2022 وتنتهي بتاريخ 4/7/2022 لجميع الفروع الدراسية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 فلسطين للفرع العلمي والأدبي والشرعي والريادة والأعمال والزراعي والصناعي والفندقي والاقتصاد المنزل بعد التعديل متوفر في الصورة أسفل التقرير عبر راية.

















