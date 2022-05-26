السعيد وش يرجعون- أصول قبيلة السعيد في السعودية-فروع عائلة السعيد، يبحث أهالي الخليج والوطن العربي وبعض الأهالي من السعودية عن أصول قبيلة السعيد في السعودية، وكذلك عن نسبهم ومن أي القبائل هم، ففي الآونة الأخيرة زاد البحث من الناس عن عائلة السعيد، وأين يسكون في السعودية، وكم عددهم، ولماذا سيمت قبيلة السعيد بهذا الاسم، ومن أي عام يسكنون في السعودية، وكيف جاءوا إلى المملكة العربية السعودية واستقروا فيها، وهل هم سكان أصليين أم لجؤوا إلى المنطقة، وباتوا من أهلها، هذه الأسئلة سنجيب لكم عليها خلال هذه المقالة.

أصل عائلة السعيد من أي قبيلة

عائلة السعيد تعد من أهم وأكبر العائلات في المملكة العربية السعودية، والسعيد وش يرجعون- أصول قبيلة السعيد في السعودية-فروع عائلة السعيد، هي من أهم القبائل والعائلات، وذات نسب وحسب، ويوجد بها رجال لهم مكانة عظيمة في المجتمع لهذا يبحث الناس عن أصول هذه القبيلة، ولاحظنا زيادة في البحث عن أل عائلة السعيد من أي قبيلة، وهو ما سينشره لكم فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، في هذه المقالة، لتتعرفوا على أصل هذه العائلات والقبائل العريقة.

نسب عائلة السعيد وأصلهم

عائلة السعيد و هي نالت شهرة كبيرة في السعودية، وقد امتدت إلى الكويت أيضا، كونهم كانوا يقطنون في شبه الجزيرة العربية، وتفرقوا وكل منهم اختار منطقة يعيش فيها، فالناس تبحث حاليا عن نسب عائلة السعيد وأصلهم، وهم يعرفون بين القبائل و العوائل بالسعيد التميمي، و توجد ديارهم في أوشيقر، و يرجع نسبهم من المشارفة من ال ريس من الوهبة من قبيلة بنى تميم، و هاجر الكثير من أبناء الأسرة من أوشيقر إلى الكويت منذ أكثر من قرن و نصف من الزمان، و عند وصولهم الكويت استقروا في منطقة قبلة، و من ثم انتقلوا إلى الجهراء، و يعتبر عبد الرحمن بن سعيد هو مؤسس قرية الجهراء، و كان قد ولد في أوشيقر و هاجر مع اخوانه إلى الكويت .

نبذة عن قبيلة السعيد في السعودية

هم فخذة من قبيله الظفير ومن أكبر افخاذها في الكويت ثم في السعودية ويتواجد بعض عوائلهم في البحرين ومكة والرياض وايضا في العراق (وتنطق السعيد للجمع والسعيدي للفرد) واصلهم من

ال عاصم من الجحادر من قحطان

السعيد ينقسم ثلاث افخاذ رئيسيه:

1-الخضور

2-العجالين

3-العوامرة

وإذا جمعت بين العجالين والعوامرة يطلق عليهم اسم (العين) وشيخ السعيد هو ابن حلاف وهو شيخ عموم السعيد وهو من فخذ الخضور واراضي السعيد قبل قيام الدول تمتد بين الرافعية وخضر الماء وكويبدة والسنافي والمانطق الميحطة وتقع الآن بين السعودية والكويت والعراق، وكانوا السعيد يمتازون بالقوة والشجاعة والبسالة في معاركهم ويمتازون بكثره الفريسة والعقدة في صفوفهم وكانوا يقودون المعارك الكبيرة لقبيله الظفير في الأيام السابقة وعندما اتكلم عن السعيد اتكلم عن ركن من اركان الظفير