مرسوم تونسي يدعو الناخبين إلى الاستفتاء على الدستور الجديد في 25 يوليو

صدّق مجلس الوزراء في تونس، مساء الأربعاء، على مشروع أمر رئاسي من الرئيس قيس سعيّد، يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على مشروع دستور جديد في 25 يوليو/تموز المقبل، كذلك صدّق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بأحكام استثنائية للاستفتاء المذكور.

وتحاول السلطات التونسية تفادي ضوابط قانونية تفرضها مواعيد دعوة الناخبين ووجوب نشر نص التعديلات الهيكلية على الدستور الجديد.

وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابق، بلقاسم العياشي، قد أكد في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، أنّ "آخر أجل لصدور دعوة الناخبين مُرفَقاً بنص الاستفتاء بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) للجمهورية التونسية، هو الأربعاء 25 مايو/أيار".

وأشار العياشي إلى أنّ "القانون الأساسي المنظّم للانتخابات والاستفتاء الصادر سنة 2014 ينص على وجوب دعوة الناخبين قبل شهرين من الموعد المحدد من رئيس الجمهورية للاستفتاء في (25 يوليو/تموز)".