فوائد غير متوقعة عن التين المجفف

يعتبر التين المجفف من الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية جداً والتي تقدم للجسم فوائد كثيرة. فضلاً عن طعمه الذي يجعله مرغوب من قبل الكثيرين.

فوائد التين المجفف:

التين غني بالعديد من الفيتامينات أبرزها الفيتامينات B1، B2، B3، B6، الكولين. حمض البانتثونك. وحمض الفوليك. والفيتامينات C، A، K وE.

التين المجفف غني بالمعادن مثل البوتاسيوم الذي يساهم في تحسين عمل القلب والكلى.

يمنح التين المجفف كمية كبيرة من الكالسيوم المهم لتقوية العظام. ولتحسين عمل العديد من الأعضاء الحيوية في الجسم مثل الكلى وغيرها.

وبما أن التين المجفف يحتوي كمية قليلة جدا من الصوديوم، فهو بذلك لا يؤثر على ضغط الدم بل إنه يساهم في ضبطه. وبالتالي يساهم في تعزيز صحة القلب.

يعتبر التين المجفف من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة. وبالتالي فهو يساهم في تعزيز عمل جهاز المناعة في الجسم. ويساعد في مكافحة عمل الشوارد الحرة التي تؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

يخفف التين المجفف من مشاكل الجهاز التنفسي. وهو يعمل على التخفيف من تهيج الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي. ويخفف من التهابات الحلق.