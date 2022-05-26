موعد صرف مرتبات موظفي الحكومة في مصر عن شهر مايو 2022

موعد صرف رواتب موظفي الحكومة في مصر عن شهر مايو 2022، تتواصل محركات البحث في مصر عن موعد صرف رواتب الموظفين الحكوميين في مصر عن شهر مايو 2022 ، وخاصة ان وزارة المالية عن صرف مرتبات شهر مايو للعاملين والموظفين بوزارات وهيئات الدولة اعتبارًا من الإثنين 23 مايو وعلى مدى 4 أيام ، موعد صرف رواتب موظفي الحكومة في مصر عن شهر مايو 2022

موعد صرف رواتب موظفي الحكومة في مصر عن شهر مايو 2022

أعلنت وزارة المالية المصرية موعد صرف مرتبات شهر مايو 2022 على عدة أيام، ومنعاً للتزاحم الشديد على ماكينات الصرافة ATM،حيث جعلت صرف مرتبات الموظفين في 33 وزارة وهيئة يوم الإثنين الموافق 23 مايو 2022.

وفي اليوم التالي الثلاثاء 24 مايو 2022 يتم صرف المرتبات في 33 وزارة وهيئة أخرى.

كما يتم صرف مرتبات شهر مايو لجميع الجهات والهيئات الأخرى خلال يومي الأربعاء والخميس الموافق 25 و26 مايو.





موعد صرف رواتب موظفي الحكومة في مصر عن شهر مايو 2022

الوزارات: الصحة، والتضامن الاجتماعي، التموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشؤون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية).

مديريات الخدمات بالمحافظات: الشؤون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق.

الهيئات المستقلة والجهات: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

موعد صرف رواتب موظفي الحكومة في مصر عن شهر مايو 2022

الوزارات: التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمة والاقتصادية).