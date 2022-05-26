الكشف عن حالات شلل أطفال بسبب فيروس البوليو في "إسرائيل"

كشفت طبيبة في الأراضي المحتلة عام 1948، اليوم الخميس 26/5/2022، عن حالات شلل أطفال، بسبب فيروس البوليو.

وأكّدت الدكتورة دعاء بكرية، نائبة مدير قسم الأطفال في مستشفى زيف في صفد، "أننا استطعنا لعشرات السنوات منع انتشار البوليو من خلال إعطاء سلسلة تطعيمات للأطفال، تأتي عن طريق حقنة في العضلة وقطرتين في الفم".

ولفتت إلى أنه "في الفترة الأخيرة تم الكشف عن حالات شلل أطفال بسبب فيروس البوليو، وعليه فإنّ مسؤوليتنا هي منع انتشار البوليو وإعطاء التطعيمات لأطفالنا واستكمال التطعيمات لهم لإبعاد شلل الأطفال عنهم".