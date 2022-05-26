بدء سريان قرار منع الأجانب من دخول مكة دون تصريح

من المقرر، أن يبدأ اليوم الخميس 26/5/2022، سريان قرار منع المقيمين الأجانب من دخول مكة المكرمة غرب السعودية دون تصريح.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي بن محمد الشويرخ، في بيان صحفي، أنه تنفيذًا للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مكة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، سيتم منع المقيمين، الذين لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى “العاصمة المقدسة”.

وسيتم تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، عدا من تتوفر لديهم إحدى الوثائق التالية: تصريح دخول للعمل بالمشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، تصريح عمرة، تصريح حج.

وكانت السعودية أعلنت في 9 نيسان/أبريل الماضي أنها ستسمح لما يصل إلى مليون شخص بأداء مناسك الحج هذا العام، من داخل وخارج المملكة، وذلك في زيادة كبيرة لأعداد الأشخاص المسموح لهم بأداء المناسك بعد عامين من القيود الصارمة بسبب فيروس كورونا.

وقالت السلطات إنه يجب أن يكون عمر الحجاج دون الخامسة والستين وأن يكونوا مطعمين بالكامل ضد الفيروس.

وفي العام الماضي، سُمح فقط لستين ألف شخص، من السعوديين والأجانب المقيمين، بأداء المناسك.

وفي السنوات السابقة للوباء، كانت السعودية تستقبل في موسم الحج نحو مليونين ونصف المليون مسلم من شتى أنحاء العالم.